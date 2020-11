Fred FRITH sort en boîte !

En 2001, le compositeur, improvisateur et multi-instrumentiste anglais Fred FRITH, figure essentielle et imposante des musiques nouvelles et avant-gardistes (Henry Cow, Art Bears, Massacre, Skeleton Crew, Keep the Dog, Maybe Monday, Naked City, etc, etc., etc.), avait créé son propre label, Fred Records, dans le but de rééditer en CD digipack quelques-uns des disques-phares de sa pantagruélique discographie et des archives inédites.

Fred Records travaillait en partenariat avec le label ReR Megacorp, et c’est ce dernier qui remet aujourd’hui à disposition, sous le titre The Fred Records Story, la totalité du catalogue Fred Records, augmenté de quelques références inédites, soit 28 CDs répartis en 3 coffrets comprenant 3 épais livrets et 4 CDs bonus. Chaque coffret contient 8 références Fred Records, un CD bonus et un livret avec un historique, des notes, des commentaires de Fred FRITH, des photos, des illustrations, etc.

Voici les contenus de chaque coffret :

Vol. 1 – Rocking the Boat (9 CDs + livret) : Guitar Solos ; Gravity ; Cheap at Half the Price ; Killing Time (Massacre) ; Impur ; Middle of the Moment ; Keep the Dog (2xCD) + Disque Bonus : Dropera (avec Ferdinand Richard – édition remastérisée)

Vol. 2 – Crossing Borders (9 CDs + livret) : Live in Japan ; Speechless ; Prints ; Step Across the Border : Impur II ; Art of Memory II (avec John Zorn) ; Skeleton Crew (2xCD) + Disque Bonus : Helter Skelter (avec François-Michel Pesenti – édition remastérisée)

Vol. 3 – Stepping Out (9 CDs + livret) : Technology of Tears ; Propaganda ; Allies ; Accidental ; Happy End Problem ; Nowhere, Sideshow, Thin Air ; Field Days + Disques Bonus : The Previous Evening et Inimitable (album inédit !)

Les coffrets sont disponibles ensemble ou séparément, et ReR Megacorp offre aussi la possibilité à ceux qui possèdent déjà les disques précédemment parus sur Fred Records de se procurer uniquement les 3 coffrets avec juste les CDs Bonus et les livrets. Il est également possible de commander les trois CDs Bonus (Dropera, Helter Skelter et Inimitable) à l’unité ou seulement les trois épais livrets.

Ceux qui seraient tentés de se procurer le set complet de The Fred Records Story sont avertis que les 50 premiers exemplaires seront signés par Fred FRITH en personne.

Il ne vous reste plus qu’à faire votre choix !

Plus de détails ici : www.rermegacorp.com