GIRAULT / HAMON au Festival Roue Waroch à Plescop, février 2019

GIRAULT / HAMON

Festival Roue Waroch

au Complexe sportif de Plescop

16 février 2019

Depuis que Sylvain GIRAULT a succédé à Mathieu HAMON dans le groupe KATÉ MÉ à la fin des années 1990, leurs chemins se sont souvent croisés ; et c’est tout naturellement que leurs voix se sont réunies récemment dans un duo a capella. Les deux chanteurs ont présenté à Roue Waroch un répertoire original de nouveaux chants à danser qu’ils avaient concocté ensemble.

Si Sylvain GIRAULT et Mathieu HAMON sont habitués à se produire entre deux groupes de fest-noz le temps d’un changement de plateau rapide, le premier avec Thomas FELDER et Stevan VINCENDEAU, le second avec Roland BROU et/ou Charles QUIMBERT, ils ont eu ce samedi la tâche périlleuse de chanter à deux reprises dans la grande salle entre les têtes d’affiche, avec pour fond les installations parfois bruyantes des groupes et devant une partie du public venue voir des concerts et pas forcément habituée à entendre du chant a capella.

Avec trois passages d’une vingtaine de minutes dans deux salles, le duo a interprété la totalité de son répertoire avec une décontraction et une gouaille sidérantes, devant un public à la fois surpris et conquis. Les histoires chantées de Sylvain GIRAULT et Mathieu HAMON, puisant dans les structures traditionnelles, avaient ce grain de truculence, cette maîtrise ludique de la langue et des mots (due à la plume légère et poétique de Sylvain GIRAULT) et ce sens affûté de l’humour confinant au “non-sensisme” qui ont agi comme un grand bol d’air rafraîchissant entre deux spectacles soumis aux largages de fumigènes et aux flanquées de gros son.

GIRAULT/HAMON, ou quand l’humain reprend ses droits…

Texte et photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère



Page : http://alazim-muzik.com/artistes/duo-hamon-girault/

Facebook : https://www.facebook.com/Duo-Hamon-Girault-761567204228411/

