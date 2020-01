HAMON MARTIN QUINTET, Clameurs, au Studio de l’Ermitage à Paris, octobre 2019

HAMON MARTIN QUINTET

Nouveau Spectacle “Clameurs”

au Studio de l’Ermitage à Paris

le 15 octobre 2019

“Comment se battre?

Comment faire

La Révolution en chantant ?”

Le 15 octobre dernier au Studio de l’Ermitage, dans un Paname aux relents de “Commune”, le HAMON MARTIN QUINTET a fait bien plus qu’apporter un début de réponse ; il a littéralement fourni d’indéniables pièces à conviction… ou plutôt DE conviction !

Au temps des cerises (d’amour) a donc succédé le temps des Clameurs, le nouveau répertoire du quintet étant constitué de chants populaires sinon révolutionnaires, au moins contestataires, porteurs d’une conscience sociale, puisant dans les musiques traditionnelles comme chez des auteurs classiques ou contemporains (Glenmor, Gaston Couté, Sylvain Girault, Georges Brassens, Brigitte Fontaine, Gilles Vigneault, Charles Trenet, Mathieu Hamon) pour aboutir à une forme de “folk in opposition”.

Il s’agit de chansons peu connues, peu entendues, parfois censurées, et même de chansons nouvelles, mariant le poétique et le politique, auxquelles le HAMON MARTIN QUINTET a donné de nouveaux et somptueux arrangements comme il sait en mitonner aux petits oignons, n’hésitant pas par moments à lorgner vers la musique contemporaine, ou l’électro bruitiste avec les pédales d’effets de l’accordéon diatonique. Le quintet a également bénéficié d’une mise en scène inédite conçue pour mieux mettre en valeur ses Clameurs.

Le groupe n’a évidemment pas oublié de faire participer le public avec un chant à répondre québécois des CHARBONNIERS DE L’ENFER ; et c’est l’hymne fédérateur Notre Dame des oiseaux de fer qui a clôturé le répertoire.

Toutes les Clameurs du HAMON MARTIN QUINTET étaient en tout cas propres à raviver l’écho et la résonance de ces chants dans le monde d’aujourd’hui, au fond guère différent de celui d’hier.

Protest Folk not dead !

Texte : Stéphane Fougère

Photos : Sylvie Hamon

