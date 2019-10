HAMON MARTIN QUINTET – Du Silence et du Temps

(Coop Breizh – 2010)

HAMON MARTIN QUINTET a trouvé son rythme de croisière en réalisant un album tous les trois ans avec, chaque fois, des musiciens invités et un style qui évolue hors du temps et des modes pour nous transporter sur des danses et des chansons aux arrangements raffinés. Du Silence et du Temps ne faillit pas à la tradition et son digipack nous montre les membres du groupe élégamment vêtus, à l’image de leur musique, s’amusant sur une terre désertique et sur une autre verdoyante, toutes deux ensoleillées et lumineuses.

“On veut du silence et du temps, On veut sortir à la lumière, On veut cultiver nos enfants, Et on veut cultiver nos terres”, chante Mathieu HAMON sur le titre-phare de l’album, Notre-Dame des oiseaux de fer, un excellent texte de Sylvain GIRAULT qui exprime avec poésie et fermeté l’opposition de toute une population au projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes.

Avec Du Silence et du Temps, le quintet prend un tournant résolument engagé, pas seulement contre le projet d’aéroport mais aussi contre la guerre et la peine de mort avec trois textes traditionnels : Le Porte-enseigne, un tour entraînant, le tragique La Cane dont l’émotion est renforcée par la basse d’Erwan VOLANT et par la présence de Sylvain BAROU au binioù koz et de Keyvan CHEMIRANI aux percussions iraniennes (zarb et daf) et La Fille du Geôlier, chant sur lequel s’instaure peu à peu un climat inquiétant digne d’un thriller avec les plaintes de la bombarde d’Erwan HAMON et les tremblements de l’accordéon de Janick MARTIN, ajoutés aux percussions.

Outre ce choix fort judicieux parmi les collectages, le quintet renforce son répertoire avec encore deux subtils textes de Sylvain GIRAULT : l’un, La Ville dort, un pilé menu léger, vivifiant et aérien illuminé par la flûte enchantée d’Erwan HAMON et le feu d’artifice final de l’accordéon diatonique ; l’autre qui évoque, sur un air traditionnel italien, la vie d’un Chanteur à la voix d’or à travers une mazurka qui fait tourner les têtes. Le quintet n’oublie pas la famille et l’amour, avec la suite Hier j’ai fait un rêve, composé de Bahoteries et d’un joyeux bal paludier.

Les instrumentaux ne sont pas oubliés et sont même plus nombreux qu’à l’habitude. Un Cavalier s’entête envoûtant, qui s’entête si bien qu’il reprend en final le thème de Notre-Dame des oiseaux de fer, et le doux et pétillant Cidre pour le Désert (qui sert d’intro à La Cane) sont tous deux écrits par Janick MARTIN. Ronan PELLEN compose pour la première fois pour le quintet une belle Suite Gavotte qui met en valeur son jeu de cistre, indispensable au son du groupe, ainsi que les deux invités, Sylvain BAROU au doudouk arménien puis au binioù koz et Keyvan CHEMIRANI aux percussions. Un final en Delirium Bulgaris composé par Erwan HAMON nous emporte dans un tourbillon avec, une fois encore, les percussions iraniennes.

Après une dizaine d’années d’existence, HAMON MARTIN QUINTET est toujours aussi inspiré et chaque titre de cet album, Du Silence et du Temps, est un vrai bijou que font briller de merveilleux arrangements.

Après la sortie de l’album, le titre qui ouvre l’album, Notre-Dame des oiseaux de fer s’est imposé comme hymne d’opposition au projet d’aéroport et a même été diffusé sur France 3. En 2016, d’autres artistes se sont alliés au groupe pour tourner un clip qui a été diffusé trois semaines avant le référendum local et que l’on peut encore voir sur YouTube. Aux côtés de Mathieu HAMON, on peut voir et entendre au chant Emily LOIZEAU, Marthe VASSALLO, Delphine COUTANT, Ana IGLUKA, Bertrand CANTAT, MOUSS & HAKIM, Sylvain GirO, SANSEVERINO et André MINVIELLE. Et les musiciens du quintet sont rejoint par Julien PADOVANI (claviers), Patrick BOILEAU (batterie), Pierre FABLET et Ludo MESNIL (guitares). Depuis début 2018, le projet d’aéroport est abandonné et Notre-Dame des oiseaux de fer est devenu un hymne de victoire.

Sylvie Hamon

CD en vente sur le site : http://duohamonmartin.com/

Label : https://www.coop-breizh.fr/

Ecouter sur Deezer : https://www.deezer.com/fr/album/696232