HASA-MAZZOTTA au Festival Temps Fête de Douarnenez, juillet 2018

HASA-MAZZOTTA

au Festival Temps Fête de Douarnenez

les 26 et 27 juillet 2018

Lui, c’est Redi HASA ; il est violoncelliste et albanais, et son jeu fait montre d’une grande subtilité lyrique et d’une belle variété d’effets et de tons. Elle, c’est Maria MAZZOTTA, chanteuse italienne dont la voix, tantôt suave, tantôt rauque, est considérée comme l’une des plus marquantes du renouveau du Salento de la région des Pouilles.

Le duo HASA-MAZZOTTA a bénéficié de deux passages à Temps Fête : l’un au kiosque le jeudi, et l’autre sur la grande scène du Rosmeur vendredi.

Joignant les cultures des deux bords de la mer adriatique, leur duo explore et réinvente les mélopées alertes et les déchirantes lamentations des traditions balkaniques et sud-italiennes sur un mode intimiste qui en décuple la force émotionnelle et en libère les vertus thérapeutiques.

Si l’on peut entendre plusieurs invités sur leurs deux albums, notamment aux percussions, Ura (2014) et Novilunio (2017), c’est Maria MAZZOTTA qui assurait sur scène les percussions avec son tambourin tout en chantant avec une énergie incroyable. Aux morceaux traditionnels de Roumanie, d’Albanie, de Bulgarie ou du Montenegro se mêlaient de superbes compositions de Redi HASA, et même un morceau chanté en français, le tout présenté avec humour dans notre langue par Maria MAZZOTTA.

Une découverte envoûtante !

Article et photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

CD : Ura (Finis Terre – 2014)

Novilunio (Ponderosa – 2017)

Page Facebook : https://www.facebook.com/pg/HasaMazzotta

2 diaporamas photos :

 

 

