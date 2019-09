Hossam RAMZY & José Luis MONTON – Flamenco Arabe 2

(ARC/DOM)

Après un premier volume réalisé en 2003 avec le guitariste et joueur de oud Rafa El TACHUELA, le percussionniste égyptien Hossam RAMZY s’est associé cette fois au guitariste espagnol José Luis MONTON. De leur rencontre est né ce second volume de Flamenco Arabe, enregistré dans différents studios au Caire, à Madrid et dans le West Sussex.

Les deux musiciens se sont partagés les compositions de cet album, mêlant avec délicatesse les parfums musicaux des deux cultures, et gommant quelque peu l’aspect “rugueux” du flamenco.

Guitare flamenca et percussions du monde sont soutenues par des flûtes nay, un violon, un qanun, un oud, un accordéon, une contrebasse, une basse, des claviers et des programmations.

Hossam RAMZY et José Luis MONTON nous entraînent tour à tour sur le Nil, dans un voyage de Thèbes à l’Andalousie, au pied des pyramides, ou encore dans une fête de nuit tzigane. Invitée, la chanteuse Maria TOLEDO interprète avec sa voix déchirante une douloureuse chanson d’amour.

Les compositions de ce Flamenco Arabe 2 ensorceleur voguent dans l’oreille comme un bateau sur le Nil.

Sylvie Hamon

Site : www.hossamramzy.com/

Label : www.arcmusic.co.uk

(Chronique originale publiée dans

ETHNOTEMPOS n°24 – été 2006)