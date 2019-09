Hossam RAMZY – Rock the Tabla

Notons d’abord le jeu de mot, car pour être plaisant, il n’est pas innocent. “Rock the Tabla” signifie certainement en premier lieu de secouer le tabla pour l’éveiller à une musique plus nerveuse, de faire du rock avec le tabla. Mais il y a aussi un double sens avec “to rock the table”, renverser la table, tout changer. Et c’est vrai que Rock the Tabla est un album révolutionnaire dans son genre. Oh ! certes, ce n’est pas, et de loin, le premier album à mélanger rock et tabla sur des rythmes bien sentis. Mais là, franchement, ce n’est pas le même niveau. D’abord parce que Hossam RAMZY est un maître incontesté et incroyablement respecté en matière de percussions et de rythmes. Il suffira de dire que Peter GABRIEL l’a invité à jouer sur son album Passion puis encore sur Us pour situer l’extraordinaire niveau du bonhomme.

Mais c’est aussi dans toute l’Égypte, son pays natal, et même dans tout le Moyen-Orient que ce spécialiste des tambours a établi sa renommée. Et quand un musicien de sa trempe rêve de jouer avec d’autres musiciens, il les choisit évidemment parmi les meilleurs. Et en la matière, l’assemblée réunie à de quoi faire pâlir.

Commençons par notre Manu KATCHÉ national, qui lui aussi a été invité par Peter GABRIEL à jouer sur l’un des ses albums, en l’occurrence So, où Manu fut tout simplement époustouflant derrière sa batterie. Que dire également de Billy COBHAM, ce batteur au jeu puissant et complexe qui a dès le début des années 1970 profondément influencé l’évolution du jazz-rock et du jazz tout court ?

Quant à A.R. RAHMAN, ce compositeur qui a secoué de fond en comble la musique indienne collectionne les nominations et les Oscars et plus encore les disques vendus, plus de 150 millions à ce jour selon la BBC ! Et n’oublions surtout pas Omar Faruk TEKBILEK, ce multi-instrumentiste turc qui a collaboré à tellement d’albums célèbres que la liste en serait assommante.

Voici donc la “dream team” qui a concocté Rock the Tabla. Je ne dirais même pas que cet album atteint des sommets dans son genre, car vous avez déjà compris que je serais encore largement en-dessous de la vérité. Tout simplement magique !

Frédéric Gerchambeau

