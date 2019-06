IRIS HA PAPAOTRED au Festival Roue Waroch à Plescop, février 2019

IRIS HA PAPAOTRED

Festival Roue Waroch

au Complexe sportif de Plescop

17 février 2019

La troisième journée du festival Roue Waroch de Plescop a démarré dimanche en début d’après-midi, autant dire à un horaire quasi matinal pour ceux qui avaient déjà deux soirées de danses dans les jambes.

Lauréat du tremplin Roue Waroch 2018, le groupe IRIS HA PAPAOTRED avait donc pour mission de dégourdir les danseurs encore en état de bouger.

Iris, la chanteuse à la voix d’ange, venait de fêter ses onze ans (non, pas de carrière, mais on lui souhaite d’arriver jusque là et même bien au-delà), et pour son anniversaire, on lui a donc offert… un concert !

Oubliez le syndrome “école des fans”, IRIS HA PAPAOTRED (“Iris et les potes à papa”) est un vrai groupe de musique bretonne avec un son actuel (violon, flûtes/bombarde et accordéon sont soutenus par une batterie), et avec lequel il va falloir compter !

Le groupe s’est déjà produit devant un large public au grand fest-noz du festival Yaouank en novembre dernier, où il avait déjà fait forte impression. C’est avec un morceau supplémentaire au répertoire que le quintet a terminé son concert et avec un invité de marque, le chanteur Lors LANDAT (vu vendredi avec O’TRIDAL) qui a croisé sa voix avec celle d’Iris.

Vraiment, avec les “potes à papa”, Iris est née sous une bonne étoile.

Texte et photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère



Lire notre entretien avec Iris et Fañch LORIC.

