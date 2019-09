Joanne McIVER et Christophe SAUNIÈRE – The Three Sisters

The Three Sisters est un peu plus qu’un simple album. C’est d’abord un conte écrit par Joanne McIVER et inspiré par… trois menhirs, les trois menhirs de Machrie sur l’île d’Arran, trois pierres levées au milieu de la lande sauvage et qu’on appelle les Trois Sœurs. Rien qu’en disant cela, on sent déjà tout le potentiel onirique et musical de ce thème. Et c’est d’ailleurs bien la raison qui a poussé Joanne McIVER et Christophe SAUNIÈRE à faire de ce conte un album. Et quel album !

Toute l’atmosphère d’authenticité et de rudesse des îles d’Écosse y est, ainsi que l’âme à la fois rêveuse et passionnée de ceux et celles qui y vivent. Il faut dire aussi que Joanne McIVER et Christophe SAUNIÈRE ne sont pas n’importe quels musiciens.

Joanne McIVER, originaire de l’île d’Arran justement, a commencé à jouer de la cornemuse dès l’âge de six ans et a fait partie pendant douze ans de l’orchestre de cornemuses de l’île. Parallèlement, elle a aussi appris à jouer de toutes sortes de flûtes et s’est en plus spécialisée dans l’étude de la composition à l’Université de Glasgow. C’est d’ailleurs elle qui a composé tous les morceaux de The Three Sisters. Elle chante également merveilleusement bien, avec un timbre de voix évoquant celui d’ENYA.

Quant à Christophe SAUNIÈRE, en plus d’être un bassiste remarquable et un batteur de rock réputé, c’est avant tout un harpiste hors-pair et très demandé partout à travers le monde, pour l’enregistrement de disques ou participer à des concerts. Et dans tous les styles ! Classique, jazz, pop, world ou même musique contemporaine, il excelle à la harpe dans tous les genres et sous toutes les baguettes, de celle de Lorin MAAZEL à celle de Pierre BOULEZ en passant par celle de Georg SOLTI. La harpe derrière Catherine LARA et Benjamin BIOLAY, c’est lui. Et celle qu’on entend dans Star Wars et Titanic, c’est lui aussi.

Autant dire qu’avec Joanne McIVER et Christophe SAUNIÈRE à leurs instruments, The Three Sisters est un album joué d’une manière exceptionnelle ! Bien sûr, ils font de leur virtuosité instrumentale un atout majeur lors de leurs concerts. Joanne McIVER, jolie brune fine et élégante, y démontre autant de talent à la Grande Cornemuse qu’à la Cornemuse de Chambre. Mais elle joue également de tout un assortiment de flûtes disposées comme autant de piquets sur le devant de la scène. Quant à Christophe SAUNIÈRE, c’est en kilt qu’il joue de son immense harpe. On se serait attendu à une harpe celtique, mais non, il s’agit d’une harpe classique.

Cependant, sous les doigts de Christophe SAUNIÈRE, on ne voit guère la différence. Bref, que ce soit sur album ou sur scène, Joanne McIVER et Christophe SAUNIÈRE vous feront vivre des instants musicaux d’une qualité et d’une beauté rares.

Frédéric Gerchambeau

