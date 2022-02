73 vues

KAVKAZZ – Radio Caucase

(Tchaï / Inouïe Distribution)

Radio Caucase… C’aurait pu être le titre de l’une de ces compilations d’enregistrements de terrain telles qu’aime en concocter par exemple le label américain Sublime Frequencies, et qui rendrait compte des musiques qui se diffusent ici et maintenant dans cette région de montagnes délimitée par la mer Noire à l’Ouest et par la mer Caspienne à l’est, sorte de point-pivot entre l’Europe et l’Asie et massif-refuge pour un melting-pot ethnique et linguistique qui compte pas moins de 70 langues caucasiennes, sans parler des langues indo-européennes, sémitiques et turco-mongoles. Cette diversité se retrouve évidemment aussi dans le domaine musical, qui brasse des pratiques instrumentales et vocales ancestrales comme les polyphonies géorgiennes, le mugam d’Azerbaidjan, l’art des bardes azéris, l’art du doudouk arménien, etc., qui n’ont a priori rien en commun, sans parler des danses traditionnelles.

Mais cette Radio Caucase n’est pas exactement vernaculaire, bien qu’elle transmette comme on s’en doute des échos de toute cette aire géo-culturelle composite et qu’elle en porte de flagrantes empreintes. Du reste, l’ensemble à l’œuvre derrière Radio Caucase a pris pour nom KAVKAZZ, qui est le nom géorgien pour Caucase. Si on trouve parmi elle des musiciens issus du cru, des Géorgiens, des Circassiens, des Lazes et des Mégréliens, son catalyseur est un… Vendéen !

C’est en effet le musicien, guitariste et compositeur Fabien MORNET qui a formé KAVKAZZ. Accompagnateur de plusieurs personnalités de la chanson française, du jazz et des musiques du monde, il a voyagé durant une bonne décennie en Géorgie et avait déjà créé un projet incarnant une forme de métissage franco-géorgien avec le chanteur Sandro SHEROZIA, A French Man, a Georgian Man.

Mais avec KAVKAZZ, il va plus loin et s’est attelé à un ambitieux projet, celui de réunir plusieurs artistes – musiciens, chanteurs, danseurs – autour d’un répertoire de mélodies traditionnelles de Géorgie, d’Arménie, et d’autres régions du Caucase et de la mer Noire. Les chants de Radio Caucase proviennent ainsi de plusieurs régions de Géorgie, la Mingrélie-et-Haute-Svanétie, la Gourie, l’Adjarie, l’Abkhazie, la Kakhétie, le Karthli, la Touchétie, ainsi que de régions voisines, comme la Circassie, l’Arménie et l’Anatolie.

Mais contrairement à ce qu’on aurait pu penser, KAVKAZZ ne réunit pas que des artistes caucasiens, et c’est bien là ce qui fait sa singularité. Certes, aux côtés de Fabien MORNET, qui joue de plusieurs instruments géorgiens (le luth panduri, le dobro et la harpe changi), on trouve le bassiste et compositeur Emrah KAPTAN, par ailleurs auteur d’un projet artistique autour de la tradition des ashiks anatoliens, et qui officie ici aux cümbüş, contrebasse, riqq, daf et doli. Et sur scène, KAVKAZZ est augmenté de la contrebassiste et chanteuse arménienne Shushan KEROVPYAN, et de quatre danseuses et danseurs formés au Centre culturel géorgien LAZI de Paris sous la direction du chorégraphe géorgien Beqa NONIASHVILI.

Mais en son noyau, KAVKAZZ est aussi constitué de la chanteuse et danseuse catalane Núria Rovira SALAT, spécialiste des danses orientales, arabes, berbères et tsiganes déjà vue dans les groupes HAÏDOUTI ORKESTAR, FANFARAÏ, ZIYARA, dans le Cirque ROMANES et auprès de Titi ROBIN, Stephan EICHER, et entendue dans le groupe de musique balkanique RADIO THRAKIA ou encore dans le spectacle Tsigane imaginaire de Jean-Marc ZELWER, entre autres faits d’armes. Au sein de KAVKAZZ, elle dévoile non seulement ses grands talents de danseuse mais se paye le luxe d’interpréter des chansons en six langues : géorgienne, mégrélienne, arménienne, tcherkesse, turque et abkhaze, excusez du peu ! Et la palette émotionnelle qu’elle déploie dans sa voix est d’une ampleur telle qu’on peut difficilement rester insensible.

De plus, KAVKAZZ accueille également dans ses rangs une grande figure des musiques nomades et à caractère « imaginogène », à savoir le Provençal planétaire Miqueù MONTANARO, qui enrobe et renforce les pièces du groupe de ses interventions sur diverses flûtes, à l’accordéon, au tambourin et à la guimbarde.

Enfin, quand on vous aura dit que KAVKAZZ est aussi augmenté sur scène par le percussionniste et chanteur iranien Habib MEFTAH, déjà vu et entendu dans le groupe de Saied SHANBEZADEH, le TRIO JOUBRAN, le RUMI ENSEMBLE, ou avec Titi ROBIN, Azam ALI (NIYAZ), etc., vous aurez compris que KAVKAZZ affiche fièrement une démarche « cross-over » qui n’a rien d’une façade platement publicitaire.

De par leurs pratiques multi-intrumentistes, les talents ici réunis garantissent bien au contraire une approche en profondeur, en nuances et en intensité de la richesse des cultures caucasiennes, quand bien même ils ne sont pas tous originaires de cette aire géographique. Il s’agit donc bien d’appropriation, mais qui vient du cœur et se transmet à d’autres cœurs.

Le « programme » que diffuse Radio Caucase reflète donc les attaches que les membres du groupe KAVKAZZ entretiennent avec les cultures du Caucase, et offre une sélection de douze pièces (onze chansons et un morceau instrumental) qui rappellent autant de souvenirs, de rencontres avec ces gens qui font vibrer l’âme caucasienne. Ceux de KAVKAZZ ne cherchent pas à se substituer aux artistes locaux, ni à leur dérober leurs pratiques, ils en font rayonner la substance musicale et émotionnelle avec leurs propres atouts, et on a vu combien ils étaient nombreux.

KAVKAZZ chante, joue et danse le Caucase vu d’ici comme de là-bas, proposant une vision transversale, à la fois enracinée et filtrée, qui concilie Européens de l’Est, Européens de l’Ouest et Européens du Sud dans une même exploration artistique aux portes du monde oriental. Vous voulez avoir des nouvelles du pays ? Branchez-vous sur Radio Caucase, imprégnez-vous de ses ressources vibrantes, et ne manquez pas d’aller voir KAVKAZZ en concert, tant la scène est pour cet ensemble le lieu de tous les possibles en matière de célébrations.

Stéphane Fougère

Page label : https://tchailabel.fr/musique/kavkazz

