Keyvan CHEMIRANI & Les Grandes Voix du Monde – Le Rythme de la Parole

(Accords Croisés)

Il n’est plus besoin de présenter le percussionniste Keyvan CHEMIRANI, fils de Djamchid CHEMIRANI et porte-parole du trio de zarb (principale percussion iranienne) qu’il forme avec son père et son frère Bijan. Keyvan a participé à de nombreux projets de rencontres musicales, notamment avec Pedro ALEDO, Ross DALY, Érik MARCHAND, Thierry ROBIN, Carlo RIZZO, Miqueù MONTANARO, Urna CHAHAR-TUGCHI, Mahmoud TURKMANI… Pour ce projet, Le Rythme de la Parole, Keyvan CHEMIRANI a invité dix représentants des “grandes voix du monde”.

Ces voix sont celles de Neba SOLO et Nahawa DOUMBIA pour représenter le Mali, de Sudha RAGUNATHAN pour l’Inde du Sud, d’Alireza GHORBANI pour l’Iran, de CHERIFA pour le Maroc, de Delphine AGUILERA pour la Provence, d’Érik MARCHAND pour la Bretagne, de Françoise ATLAN pour la tradition judéo-arabo-andalouse, de Halil NECIBOGLU pour la Turquie et enfin de Faiz Fali FAIZ pour représenter le Pakistan. Que du beau monde, certains d’entre eux étant d’ailleurs produits par le label qui a permis la réalisation de ce disque, Accords Croisés.

Chacun(e) interprète un chant de sa tradition ou une composition dans le style traditionnel, accompagné par Keyvan CHEMIRANI au zarb, ou parfois au tombak, au daf ou bien au udu. Seules trois pièces sont jouées en duo, mais c’est toujours le rapport percussion / voix qui est mis en valeur tout au long de ce projet, bien qu’à chaque morceau participent des musiciens – et des instruments – différents (dont l’inévitable mais néanmoins remarquable joueur de ney Kudsi ERGUNER, qui dialogue avec Halil NECIBOGLU).

À aucun moment ce Rythme de la Parole ne donne l’impression d’être une compilation car, malgré la diversité des cultures évoquées ici, il règne de par les arrangements une certaine homogénéité qui donne l’impression d’une même histoire racontée par dix voix.

Sylvie Hamon

Label : www.accords-croises.com

(Chronique originale publiée dans

ETHNOTEMPOS n°17 – juin 2005)