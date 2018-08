KING CRIMSON : “Mexico, MexiiiiiiKCoooooo, sous ton soleil qui chante…”

Entre deux tournées mondiales, KING CRIMSON trouve encore et toujours le temps de réécouter et de visionner ses enregistrements de concerts. Après Live in Chicago et Live in Vienna, la prochaine étape discographique live de l’octet sera Mexico City!

Le groupe y avait séjourné en juillet 2017 cinq soirées de suite, renouvelant suffisamment sa set-list tous les soirs pour lui permettre de sortir un triple CD (soit trois heures et demie de musique) accompagné d’un Blu-Ray.

Tous les morceaux joués sur la tournée y figureront, certains étant gravés pour la première fois (Discipline, Moonchild, Breathless, CatalytiKc No. 9…). Bill Rieflin en assuré le mixage à partir des captations multi-pistes.

Les précommandes pour Meltdown in Mexico sont lancées sur le site de Burning Shed :

https://burningshed.com/king-crimson_meltdown-live-in-mexico_cd-bluray