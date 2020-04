KLIMPEREI – Patamob 1997-2001

(Muséa / Gazul, Collection Les Zut-O-Pistes)

Pour commencer, une présentation de la collection les Zut-O-Pistes paraît ici plus que judicieuse. Cette collection est initiée et dirigée par Dominique GRIMAUD, musicien autodidacte qui fit ses débuts avec la troupe de rock libertaire CAMIZOLE dans les années 1970, avant de fonder VIDEO-AVENTURES avec Monique ALBA, un duo aux créations totalement à part qui mêlaient synthés analogiques, guitare électrique et instruments acoustiques. Ils préfiguraient, sans le vouloir bien évidemment, le filon electronica / post-rock des années 1990.

Dominique GRIMAUD est également l’auteur des deux volumes d’Un Certain Rock (?) français, publiés en 1978/79. Ces livres collages, patchworks de coupures de presse et d’articles délirants rédigés par les groupes eux-mêmes, dressaient le panorama de toute la scène underground française des années 1968/1978. Dominique GRIMAUD prolonge en quelques sortes son travail archivistique, pointilleux et éclairé, avec cette collection les Zut-O-Pistes, qui fait rejaillir morceaux rares et inédits.

Cette collection a été inaugurée avec Back to Schizo (1975-1983), un recueil de titres extraits de EP et cassettes publiés par Pascal COMELADE à ses tous débuts et introuvables aujourd’hui. Back to Schizo (1975-1983) est un disque indispensable pour tout amateur de l’univers “comeladéen”, un précieux recueil pour mieux comprendre comment cet univers a pris corps.

Patamob 1997-2001, de KLIMPEREI, est le deuxième volume de la collection les Zut-O-Pistes. Le verbe allemand Klimpern signifie “faire sonner, tinter”. C’est à partir de ce mot que le duo Christophe PETCHANATZ / Françoise LEFEBVRE a forgé son nom en 1987. Ils ne pouvaient pas mieux trouver. Leurs créations musicales, sortes de bricolages sonores, de mélodies minimalistes et bancales, sont composées à partir de synthés, pianos, métallophone, xylophone, guitare, mélodica…

Elles semblent toujours évoquer les fêtes foraines d’antan, leurs orgues de barbarie et manèges rutilants. D’où les inévitables références au monde enfantin et à l’univers sonore de Pascal COMELADE, justement. Le côté “bricoleurs de mélodies” de KLIMPEREI les rapproche aussi de Robert WYATT ou encore du duo allemand CLUSTER.

Derrière cette apparente simplicité se cache un véritable travail d’orfèvrerie mélodique et rythmique. Il fait penser à la minutie nécessaire pour mettre au point les boîtes à musique que l’on actionne avec une petite manivelle.

Patamob est le fruit d’une sélection par Sébastien MORLIGHEM, fan de la première heure et illustrateur de plusieurs pochettes de KLIMPEREI. Il s’est attelé à l’écoute d’une masse d’inédits enregistrés par le duo entre 1996 et 2001. Christophe PETCHANATZ et Françoise LEFEBVRE ont tout de même créé un à quatre morceaux par week-end pendant 15 ans ! Ce sont finalement 24 titres inédits (d’une durée de 2 minutes en moyenne) qui ont été sélectionnés. Mis bout à bout, ils composent un véritable album d’une cohésion parfaite.

Patamob est une excellente entrée en matière pour ceux qui ne connaissent pas encore KLIMPEREI. De plus, le livret doté d’une discographie particulièrement fouillée leur permettra de lancer par la suite à la recherche de ces trésors, qu’on imagine venir d’un autre monde, et qui ont été publiés sur des petits labels, notamment les labels français In Poly Sons et Prikosnovenie, et le label japonais Novel Cell Poem. Eh ! oui, un label japonais, parce que c’est au Japon de KLIMPEREI trouve son public le plus fervent ! Pour preuve, il y a un an l’immense magasin de disques Tower of Records, à Tokyo, plaçait KLIMPEREI en “tête de gondole” avec structure en polystyrène ad hoc !

Pour ceux qui connaissent déjà KLIMPEREI, Patamob est le prolongement assuré d’un rêve éveillé, parsemé de surprises et d’échos d’autres disques (voire cassettes pour ceux qui connaissent KLIMPEREI depuis longtemps). Depuis 2002, Christophe PETCHANATZ continue l’aventure KLIMPEREI en solo.

À noter qu’au moment où ces lignes sont écrites le label In Poly Sons annonce la sortie imminente d’un nouvel album de KLIMPEREI, Salle Polyvalente. La collection Les Zut-O-Pistes, sur Muséa / Gazul va, quant à elle, s’enrichir de deux autres volumes : Ghédalia TAZARTÈS Check Point Charly (sortie prévue en juillet) et Pierre BASTIEN Les Premières Machines 1968-1988.

Discrètement née dans les arcanes de Muséa (trouvant ainsi l’appui de Francis GROSSE et Bernard GUEFFIER, eux-mêmes auteurs de la fameuse Discographie du Rock français au début des années 1980), la collection Les Zut-O-Pistes s’impose comme une référence incontournable pour les amateurs à la fois d’érudition ludique et de musiques atypiques.

Éric Deshayes

Site : http://klimperei.free.fr

Label : www.musearecords.com

(Chronique originale publiée dans

TRAVERSES n°20 – juillet 2006)