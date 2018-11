LALALA NAPOLI au Festival Temps Fête de Douarnenez, juillet 2018

LALALA NAPOLI

au Festival Temps Fête de Douarnenez

le 25 juillet 2018

Tout en inaugurant la grande scène du Rosmeur, le groupe LALALA NAPOLI a réinventé les musiques et les chansons napolitaines, ouvrant l’imaginaire de la tarentelle en lui injectant des influences méditerranéennes, balkaniques, orientales, avec des sons mi-acoustiques, mi-électriques bien fusionnés. Le chanteur et accordéoniste François CASTIELLO est connu pour avoir fait partie du groupe BRATSCH et, si l’on retrouve chez LALALA NAPOLI la magie de cet univers, d’autres ambiances ne sont pas sans rappeler, parfois, celles du regretté accordéoniste suédois Lars HOLLMER.

Le groupe est composé de François CASTIELLO au chant (en napolitain) et à l’accordéon, Julien CRETIN à l’accordéon, Thomas GARNIER à flûte et à la guitare électrique, Nicolas LOPEZ au violon, Florent HERMET à la contrebasse et François VINOCHE à la batterie. Sur scène, les musiciens débordent d’énergie et la fête s’installe rapidement dans le public, avec des danses effrénées et des arrangements plus progressifs qui envoûtent et amènent la transe. Quelques morceaux plus calmes captivent tout autant grâce à la voix chaude de François CASTIELLO, comme C’est maintenant, un très beau texte qui parle du temps qui passe et dont les couplets sont chantés en français. L’un des moments forts du concert est une version de Don Raffae, chanson de Fabrizio de ANDRÉ sur une amitié née dans une prison, sur laquelle les musiciens frappent le sol avec de lourdes chaînes pour faire monter la tension jusqu’à la transe.

Voyageuse, rêveuse, intense, extatique et ensoleillée, la musique de LALALA NAPOLI a distillé des parfums de vécu viscéral. Belle découverte !

Article et photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

CD : Amore Sole Libertà (La Curieuse – 2015)

Disperato (La Curieuse – 2017)

Site : https://lalalanapoli.blogspot.com

Diaporama photos :

 

Sur téléphones portables et tablettes Androïd, le diaporama photos peut être lu avec le navigateur Puffin Web Browser.