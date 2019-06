LANDAT MOISSON QUINTET au Festival Roue Waroch à Plescop, février 2019

LANDAT MOISSON QUINTET

Festival Roue Waroch

au Complexe sportif de Plescop

17 février 2019

Le LANDAT MOISSON QUINTET s’est produit à deux reprises le dimanche et c’est à lui qu’a échu la lourde responsabilité de clôturer le festival Roue Waroch, devant un parterre encore rempli de danseurs. Le quintet, qui a déjà à son actif deux CD, se fait plus rare en fest-noz que le duo et, autour de Lors LANDAT (chant) et Thomas MOISSON (accordéon), on retrouve avec plaisir Sylvain BAROU à la flûte, Roland CONQ à la guitare acoustique et Julien LE MENTEC à la contrebasse.

Le quintet pratique un redoutable et contagieux “Breizh Swing” d’origine contrôlée même si, par nature, ses membres sont incontrôlables.

Et quand Lors LANDAT part en roue libre avec son humour habituel pour cause de décalage horaire (aller-retour Plescop-Paris-Plescop durant le week-end et, à son troisième passage sur scène du dimanche après-midi, en invité d’IRIS HA PAPAOTRED puis avec le quintet, ça se comprend !), on sait que ça ne peut que se terminer à la bonne franquette, dans un entre-soi familial, avec l’humeur badine, quitte à passer trois plombes à choisir avec le public un dernier morceau à jouer… au risque de n’avoir plus le temps de le jouer ! L’apéro n’était heureusement plus très loin !

Mission accomplie avec brio pour un beau final festif et convivial.

Texte et photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère



Facebook : https://www.facebook.com/duo.landatmoisson/

CD : An Tan Skornet (Coop Breizh – 2013)

En Public Live (Coop Breizh – 2015)

Diaporama photos :

 

Sur téléphones portables et tablettes Androïd, le diaporama photos peut être lu avec le navigateur Puffin Web Browser.