Le Chant des Sardinières au Festival Temps Fête de Douarnenez, juillet 2018

Le Chant des Sardinières

au Festival Temps Fête de Douarnenez

le 25 juillet 2018

Marie-Aline LAGADIC et sa fille Klervi RIVIÈRE étaient dans leur élément pour nous conter en chansons les histoires parfois douloureuses, parfois truculentes, des sardinières de Douarnenez du début du XXe siècle. Accompagnées par Alain TREVARIN à l’accordéon chromatique et François GOUZIEN au clavier, elles nous ont fait (re)découvrir le riche répertoire de leur album, Le Chant des Sardinières, qui fut le Coup de Cœur Musique du Monde de l’académie Charles Cros en 2007 à sa sortie.

Les deux chanteuses ont tenu à traduire et à expliquer quelques textes afin de nous replacer dans le contexte de l’époque des chants. Ce répertoire, collecté par Marie-Aline LAGADIC, était autrefois chanté par les ouvrières de conserveries à la demande de leurs patrons pour se donner du coeur à l’ouvrage. Ces chants sont principalement en breton, à l’exception de quelques textes en français, par exemple Saluez riches heureux, que les ouvrières avaient l’interdiction de chanter au travail, sous peine de renvoi immédiat. C’est ce chant qui a été repris par les sardinières en lutte lors de la grande grève de 1924, à l’issue de laquelle elles réussirent à obtenir une augmentation de salaire.

Plus de dix ans après la sortie de leur CD, c’est un plaisir que d’entendre encore Marie-Aline LAGADIC et Klervi RIVIÈRE interpréter ces chants qui font aujourd’hui partie du patrimoine historique et culturel de Douarnenez.

Article et photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

CD : Le Chant des Sardinières (Keltia Musique, 2007).

Site : https://marie-aline-klervi.jimdo.com/

Diaporama photos :

 

