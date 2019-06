LE GALL-CARRÉ/MOAL – Touellwel

(Paker Prod / Coop Breizh)

Ils sont jeunes, passionnés, talentueux et, qu’on le sache, ont du métier et sont déjà respectés. Touellwel est leur deuxième album ensemble, et c’est du beau, du solide, tout ce qu’on aime dans ce style et qu’on aime à retrouver pour vibrer et pour danser.

Bref, Tangi LE GALL-CARRÉ à l’accordéon diatonique et Erwan MOAL à la guitare est vraiment un duo à suivre de près car musicalement, ils sont déjà au top, c’est même tout à fait bluffant et d’évidence, ils iront loin, très loin.

Leur rencontre a lieu en 2007, à l’occasion de la sortie du premier album du groupe STARTIJENN, dans lequel officiait (et officie toujours) l’accordéoniste Tangi LE GALL-CARRÉ à l’accordéon. Le courant passe tout de suite entre Tangi et Erwan et débute alors une collaboration intense et sans ombre intensive qui se continuera en toute amitié à travers les années et leurs projets divers.

Désormais, leur duo passionnant et passionné est devenu un incontournable de la scène bretonne. Indéniablement, la technicité de leur jeu n’est pas pour rien dans ce fait. Mais cette technique n’est pas étalée pour elle-même. Elle est là à propos, au service du discours, signifiante et vivifiante.

Leurs compositions s’inscrivent sans nul doute possible dans le cadre précis et bien connu de la musique traditionnelle. Mais, ils se plaisent à l’avouer d’eux-mêmes, « Une fois qu’on connaît le cadre, on peut s’amuser… et en repousser les limites ».

Quelques invités ajoutent leurs jeux, expériences et spécificités : Jean-Michel VEILLON à la flûte traversière, Jacques PELLEN à la guitare 12 cordes, Julien STEVENIN à la contrebasse et Typhaine CORRE au chant sur An Hini Karetañ, la seule chanson de l’album, superbe, aussi enlevée que mélancolique.

Sur le reste des 12 autres titres, pas de surprise, plinn ou gavotte, c’est au choix, avec un brin de ridée ou une pincée de valse, que du très bon, que du très festif. Poussez les chaises, qu’on puisse danser à l’aise !

Frédéric Gerchambeau

Facebook : https://www.facebook.com/Le-Gall-CarréMoal-106634269489797/

Label : https://www.pakerprod.bzh/