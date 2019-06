LITTLE BIG NOZ et l’OAC au Festival Roue Waroch à Plescop, février 2019

LITTLE BIG NOZ et l’OAC

Festival Roue Waroch

au Complexe sportif de Plescop

16 février 2019

La deuxième soirée du festival Roue Waroch fut la plus dense, et a conjugué les musiques de danse avec tout plein de grammaires différentes.

Ça a démarré sur des chapeaux de roue en fin d’après-midi avec l’énorme (dans tous les sens du terme) performance du saxophoniste baryton Ronan LE GOURIEREC, qui présentait, en tant que “LITTLE BIG NOZ”, un répertoire original avec quelque 60 élèves, la plupart souffleurs, du conservatoire de Vannes, de l’école de musique de Saint Avé, des cuivres de Chateaubriand, et des bombardes d’Elven, Vannes et Camors, réunis sous le nom de L’Orchestre Aggloméré du Conservatoire (OAC), qui faisait office de bagad, de taraf et de big band, au choix !

Autour d’un batteur, de deux percussionnistes et d’une violoncelliste, officiaient trois rangées de cuivres et une multitude de bombardes, de hautbois et de flûtes traversières.

Installé dans la salle, l’ensemble n’a pas tardé à réunir le public qui arrivait par grappes en se précipitant dans la danse. LITTLE BIG NOZ avec l’OAC nous ont fait vivre l’un des moments forts du festival avec une force et une énergie incroyable.

Époustouflant !

Texte et photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère



Site : https://collectifalenvers.wordpress.com/autres-productions/little-big-noz/

CD : Little Big Noz (Collectif à l’envers – 2017)

Diaporama photos :

 

Sur téléphones portables et tablettes Androïd, le diaporama photos peut être lu avec le navigateur Puffin Web Browser.