Luis de la CARRASCA – Gharnata

(Andalouse Alhambra / In Ouïe Distribution)

Ce nouvel album de Luis de la CARRASCA, immense chanteur, fabuleux guitariste, et mieux encore phare du flamenco et de l’âme musicale espagnole dans ce qu’elle possède de plus beau, de plus riche et de plus profond, s’intitule Gharnata, l’ancien nom arabe de la ville de Grenade. Il ne faut y voir aucun hasard ni même rien de surprenant, bien au contraire.

Car Luis de la CARRASCA étant Grenadin, il est on ne peut plus conscient de l’héritage laissé par cette extraordinaire civilisation lors de son apogée. Il a dès lors, forcément, ressenti l’impérieuse nécessité d’aborder ses racines, qui sont en réalité nos racines à tous, universellement, et qui, sans oublier d’où nous venons et qui nous sommes, nous guident vers un meilleur futur pour peu que nous soyons conscient de ce précieux héritage et que nous en prenions soin comme de notre seul vrai trésor.

Les paroles de Luis de la CARRASCA parlent donc d’or quand elles font référence aux valeurs indispensables à l’humanité : le respect, la coexistence, la tolérance, la générosité, la volonté, la foi, la bonté et le plus important l’Amour, du prochain, de la vie, de la terre, de la nature…

Pour cet extraordinaire opus, Luis de la CARRASCA se devait d’être entouré de musiciens irréprochables, au nombre de six, à savoir des guitaristes José-Luis DOMINGUEZ et Manuel GOMEZ, du contrebassiste Benjamin RAMOS, du percussionniste François TAILLEFER, du pianiste Jérôme BOUDIN-CLAUZEL et d’Ana PEREZ aux chœurs, palmas et zapateados.

Alors si vous aimez le flamenco dans ce qu’il possède de plus vrai, n’hésitez pas, d’autant moins que Luis de la CARRASCA rend aussi hommage dans Gharnata aux génies universels que sont Federico GARCIA LORCA, Antonio MACHADO et Georges BIZET.

Frédéric Gerchambeau

Site : www.luisdelacarrasca.com/