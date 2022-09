9 vues

MAGMA – Kãrtëhl

(Seventh Records)

Après le magistral oratorio Zëss avec l’orchestre Philharmonique de Prague, que pouvait-il se passer après pour MAGMA ? Bien des interrogations fusaient, puis arrive Kãrtëhl, un MAGMA collectif, une opération Cartel égrenant ses multiples facettes en clair-obscur, un MAGMA syncrétique, un prisme lumineux, solaire, un esprit de famille dont l’accent est mis sur l’énorme travail des voix, véritable force vocale dont Stella VANDER dirige le chœur. Stella est en voix lead féminine avec ses volutes jazz, son timbre si indispensable à MAGMA, et Hervé AKNIN en voix mâle assurée et stature volontaire.

La rythmique est implacable et rassemblée en un bloc basse/batterie ; et le jeu de Christian, s’il a évolué, reste précis, tenu, dense. La basse de Jimmy TOP (fils de Jannick TOP) prend toute sa puissance, jeu nerveux, planté dans les antres du MAGMA abyssal. Efficace et sans emphase.

La guitare de Rudy BLAS a pris elle aussi de la maturité dans le son ciselé et incisif, le jeu, le rôle de la guitare dans Magma est si particulier, il trouve sa place en précision rythmique et en renfort de voix parfois pour les aigus. Les claviers sont assurés par Thierry ELIEZ et par Simon GOUBERT, arcanes en voûtes et piliers en résonances.

Hakëhn Deïs n’est pas sans rappeler Stevie WONDER époque Inner Vision. L’hommage est rendu à Stündehr/René GARBER (Rip 2015), fidèle lieutenant du MAGMA du début.

Irena Balladina est un hommage à la mère de Christian VANDER, on pense à Inner Voices de Mc Coy TYNER et l’intro de Love Explosion de Tania MARIA (coïncidence ou synchronicité des influences passées communes ?).

Dëhndë, hypnotique, Christian en chanteur clin d’œil des FOUR TOPS, les chœurs ancrés dans l’esprit des Martha REEVES AND THE VANDELLAS qui évoquent Nowhere to Run. Voyage de Détroit à Kobaïa. Le MAGMA de 1978 assurément.

Les autres compositeurs apportent leur pierre à l’édifice, amenant avec eux leurs visions du Magma vivant en mouvement. Walömëhndêm Warreï de Thierry ELIEZ et son revêtement wagnérien (Hoi-ho! du Crépuscule des dieux) est proche aussi de passages de Ëmëhntëhtt-Rê. Les voix sont puissantes, composition au final de haute voltige.

L’introduction de Wiï Mëlëhn Tü évoque les cris de voix de Christian VANDER des 70’ ; on pense aussi à Köhntarkösz par sa matière tombale et voix céleste. Voilà une surprise de Simon GOUBERT, que l’on a plus écouté avec OFFERING. La voix de Hervé AKNIN s’impose dans les graves.

Do Rïn Ïlï üss du même Hervé AKNIN s’impose entre OFFERING et quelques accords dans l’esprit de Üdü Ẁüdü et Weidorje, surprenant par sa fraicheur. On remarquera la place qu’Hervé a pris aujourd’hui avec son ampleur vocale, place masculine centrale au côté de Christian dont la voix, même si elle a changé, dégage toujours une charge émotionnelle vibrante.

Stella VANDER, Isabelle FEUILLEBOIS, Sylvie FISICHELLA, Caroline INDJEIN et Laura GUARRATO sont au chant, toutes complémentaires dans les timbres et rôles, « dream team » vocale entre soprano et esprit soul, c’est la « Tamla Zeuhl Women ».

Deux maquettes de travail de 1978 sont ajoutées en bonus, matrices en gestation, avec juste René GARBER et Christian VANDER.

Ce MAGMA nouvelle formule enivrante pourrait laisser entrevoir une ouverture à un MAGMA vocal. MAGMA toujours vivant, vibrant, l’étoile brille toujours et pour demain… après.

Thierry Moreau

Page : https://seventhrecordsmagma.bandcamp.com/album/k-rt-hl

Label : www.seventhrecords.com

MAGMA sera en concert :

A Paris aux Folies Bergères le 8 octobre 2022

A Monte-Carlo le 27 novembre 2022 avec l’Orchestre Symphonique de Monte-Carlo