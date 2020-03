Maria MAZZOTTA – Amoreamaro

(Agualoca Records)

Voici un album qui cache bien son jeu si on ne fait que se fier à sa seule pochette, et qui est en réalité passionnant, étonnant et parfois même quasiment volcanique. Il faut dire que Maria MAZZOTTA, c’est la voix des Pouilles, cette région d’Italie qui ne sera jamais la plus vantée par les agences de voyages, et qui est délaissée des touristes, trop rurale, trop sauvage. Et pourtant, quelles richesses culturelles, historiques et folkloriques dans cette région-là ! Et quelle formidable voix que celle de Maria MAZZOTTA pour la représenter et la glorifier !

Cependant, Maria MAZZOTTA, ce n’est pas qu’une voix, même vertigineuse. Elle a d’abord étudié le piano et la harpe au Conservatoire de Lecce avant de se consacrer au chant lyrique, à la polyphonie et aux chansons traditionnelles ethniques. C’est ainsi, après beaucoup de travail, qu’elle est devenue la voix du célèbre ensemble CANZONIERE GRECANICO SALENTINO, l’un des groupes-phares de la musique traditionnelle des Pouilles.

Elle a aussi collaboré avec rien moins que Bobby McFERRIN et Ibrahim MAALOUF, ce qui est assez dire son niveau stratosphérique ! Et c’est bien évidemment ce sommet de timbre, d’expression et d’émotion qui se retrouve dans Amore Amaro. Rien que ce titre en dit d’ailleurs long sur l’atmosphère souvent écorchée vive de l’album, Amour amer”.

Ecoutez simplement Scura Maje, c’est beau à pleurer, intense et déchirant. Et ce n’est encore rien comparé à la chanson éponyme. Là, la douleur prend des proportions à la fois cataclysmique et magique, nous envoûtant de ses tourbillons vocaux, invités que nous sommes à une sorte de danse rituelle abyssale, de transe chamanique venue des temps anciens.

Autant donc être prévenu, si la voix a vraiment le pouvoir de charmer et même d’ensorceler, alors celle Maria MAZZOTTA possède ce pouvoir de vous captiver l’esprit et de vous ravir l’âme pour une expérience musicale et vocale au-delà des mots.

Frédéric Gerchambeau

Label : www.agualocarecords.com/