Martin ARCHER – Anthropology Band

(Discus Music)

La première surprise de ce cet album est qu’il est… double ! Et quand on connaît le talent acharné de Martin ARCHER à produire des albums d’une qualité ultime, cela veut juste dire double ration de plaisir ! Car tout l’art de Martin ARCHER est prendre la musique de Miles DAVIS comme point de référence inspirationnel, technique et philosophique avant de tenter l’aventure au-delà, dans le plaisir de ce qu’on accomplit et dans la fierté que ce qu’on aura achevé.

Bien sûr, seuls des musiciens en pleine possession de leur art peuvent se mettre en chemin sur les traces de Miles DAVIS et surtout au-delà. Cependant, par goût, mais aussi par sûreté, pour ne perdre en route ni les musiciens ni l’auditeur, Martin ARCHER s’attache toujours à n’employer que des sentiers simples à pratiquer. Il y a toujours un axe fondamental dans ses œuvres, une mélodie facile à suivre, une basse omniprésente, un gimmick quelconque qui fait qu’on ne se sent jamais perdu dans la forêt des notes.

Cependant, dans le même temps, ce point de repère permet toutes les audaces autour, mais gentiment, on reste toujours dans le très musical, c’est le but impérieux. Et dans la noblesse aussi. La musique de Miles DAVIS était d’une grande noblesse, celle de Martin ARCHER ne saurait donc jamais en manquer.

Et avec Anthropology Band, Martin ARCHER montre qu’il ne manque pas d’ambition non plus, puisque l’album, comme on l’a dit, est carrément double. Anthropology Band A met en œuvre un septette varié de musiciens tandis qu’Anthropology Band B s’appuie sur un ensemble plus grand mais plus structuré d’instrumentistes. Le résultat dans les deux cas n’est évidemment pas du tout le même. D’un côté les musiciens improvisent librement autour de l’axe choisi, alors que de l’autre côté l’improvisation est plus organisée afin qu’elle puisse néanmoins s’effectuer avec une grande fluidité.

Mais dans tous les cas et sur chaque morceau, croyez-moi, c’est du grand Art, avec un grand A.

Frédéric Gerchambeau

Label : https://discus-music.co.uk/

Page : https://discusmusic.bandcamp.com/album/anthropology-band-90cd