Matias AGUAYO – Support Alien Invasion

(Crammed Discs / Comeme)

Natif du Chili vivant en Allemagne, AGUAYO est surtout connu pour une carrière orientée vers la musique électronique. Il a notamment marqué la scène berlinoise pour avoir popularisé et développé la techno dite minimale. Nous avions déjà mentionné son nom lors de la parution de son précédent disque avec son groupe THE DESDEMONAS. Avec Avril CEBALLOS, il a fondé Comeme, un label entièrement consacré à la musique électronique, rassemblant des artistes et des DJs latino-américains mais aussi du monde entier (de l’Europe à l’Afrique du Sud).

Comeme et Crammed Discs ont décidé de s’associer pour faire paraître son nouveau disque, Support Alien Invasion (disponible depuis le 24 mai en version CD, vinyle et digitale). Il s’agit de son premier disque solo depuis six ans. Ce disque souhaite célébrer la naissance d’une nouvelle techno ! Rien que ça ! Le but de Matias est de proposer de nouvelles perspectives au mouvement techno et à la musique de club, en invitant le public à songer à une autre façon de bouger, de danser.

Pour cela, il a imaginé des programmations non-eurocentriques et la principale caractéristique de sa musique est de proposer des beats intenses et hypnotiques. Mais, sa musique veut dépasser les frontières de la simple techno. Elle peut être aussi vue par les connaisseurs comme “une œuvre électroacoustique, minimale et géométrique”. Il a conçu une musique pour le futur, voulant marquer ainsi une rupture avec l’électro européenne. Nous constatons qu’elle est fortement imprégnée d’ambiances tribales (marquées par un certain groove venant d’Afrique) et métalliques.

N’oublions pas qu’il est installé depuis très longtemps en Allemagne. Il est donc aussi baigné par tout un héritage solide et historique, si nous remontons à ce qui s’est fait en matière d’électronique depuis l’école allemande des années 1970. Quand nous écoutons ce disque, nous pouvons trouver parfois une certaine affiliation avec la musique de Conrad SCHNITZLER. Support Alien Invasion possède une véritable âme germanique, caractérisée par une musique aux rythmes très mécaniques. Les mélodies sont prenantes, virevoltantes, tout en proposant quelque chose de sérieux.

Nous nous laissons vite surprendre par tous ces rythmes vertigineux, cette froide discipline, ces beats vibrant d’un sentiment de puissance. L’ensemble se démarque aisément de toutes ces niaiseries sonores que nous avons pu voir ou entendre pendant de nombreuses années, sur les chaînes musicales et les radios, et qui nous ont fait détester la techno en général.

La musique de Matias nous invite à danser bien sûr, mais elle veut aussi nous faire réfléchir sur le monde et réveiller les consciences. Son message est de vouloir rassembler les peuples. Le titre en lui-même ne fait pas vraiment allusion à de possibles extra-terrestres. Il faut plutôt le considérer comme un appel à accueillir les populations en danger, les plus fragiles, les différents, les minoritaires, les migrants. L’invasion en question permettrait peut-être à nos pays de sortir de cet isolationnisme et de cette peur grandissante qui touche l’Europe. Le message est certes humaniste mais entre nous, cela relève de la pure utopie, à la vue de la situation générale assez inquiétante.

Notons pour finir que pour une fois, Matias AGUAYO a fait un album totalement instrumental. Il avait l’habitude sur ses autres disques et ses DJ sets, d’utiliser sa voix d’une manière assez peu conventionnelle. Ce n’est pas plus mal qu’il n’y ait pas de voix ici, car nous pouvons profiter pleinement de la musique. Nous sommes assez vite happés par cette musique captivante et ces mélodies électroniques tourbillonnantes qui ne laissent pas de temps mort. C’est rythmé, lancinant, à la fois dansant, s’ouvrant aux percussions du monde, mais également métallique et sombre.

Pour ceux qui n’y connaissent rien, ce disque s’avère être un très bon moyen d’appréhender la musique techno sous un nouveau jour.

Cédrick Pesqué

Page : https://matiasaguayo.bandcamp.com/album/support-alien-invasion-2

Label : http://crammed.be/