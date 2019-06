Mayra ANDRADE au Festival Roue Waroch à Plescop, février 2019

Mayra ANDRADE

Festival Roue Waroch

au Complexe sportif de Plescop

16 février 2019

Si le festival a affiché complet le samedi, c’est sans doute en partie grâce à la présence de la chanteuse capverdienne Mayra ANDRADE, qui chante en plusieurs langues (créole, portugais, français, anglais). Elle était venue présenter avec son groupe un répertoire centré sur son cinquième album, Manga, sorti quelques jours avant le festival.

Son précédent album sorti en 2013 lui avait apporté une nomination aux Victoires de la musique. Son nouvel opus, Manga, aux couleurs afrobeat et pop mêlées à ses racines capverdiennes, était très attendu après une si longue absence et les nouveaux morceaux ont été très appréciés par un public venu nombreux et conquis d’avance.

Texte et photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère



Site : https://www.mayra-andrade.com/

CD : Navega (2006) – Stória, Stória (2009) – Studio 105 (CD/DVD – 2010) – Lovely Difficult (2013) et Manga (Columbia/Sony – 2019)

Diaporama photos :

 

