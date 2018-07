META MEAT – Metameat

(Audiotrauma – Ant-Zen)

META MEAT est la très belle association d’Hugues (2KILOS &MORE, VON MAGNET) et Phil (VON MAGNET) sur ce premier album mixé par DEF et masterisé par NORSCQ.

Les compères proposent ici un projet tout en mouvements pour une musique vivante et vive où s’entrecroisent :

* un univers mêlant trance, nappes électroniques, ethno-ambient, dès le premier morceau Melt, qui peut évoquer JORGE REYES ou O YUKI CONJUGATE notamment

* un ensemble instrumental avec quelques rares voix shamaniques émettant des onomatopées comme sur Backstitch. Comme un appel pour communier avec la nature.

* la fusion de percussions, de rythmes effrénés, parfois métalliques : tendez l’oreille particulièrement sur Deepen ou Tamed, Backstitch encore.

* un monde tribal à la HUNTING LODGE sur Converge entre autres,

* des sons industriels et spirituels, où le corps et l’esprit s’unissent, où l’on se déplace très très vite – mentalement et quasi physiquement – à l’écoute d’Escapism par exemple.

En résumé c’est une musique idéale pour une chorégraphie.

META MEAT a son propre son original même si certains artistes référents, dans un créneau parfois similaire, ont été évoqués plus haut, davantage pour donner un ordre d’idées que pour une comparaison ou un regroupement-cloisonnement.

Laissez-vous conduire par la magie de META MEAT qui opère merveilleusement bien aussi en live. Indispensable.

Olivier Degardin

Site: https://audiotraumametameat.bandcamp.com/album/meta-meat