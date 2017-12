NAMGAR et Alexandre ARKHINCHEEV

au Théâtre l’Ogresse à Paris,

décembre 2017

Le sympathique et convivial café-théâtre associatif l’Ogresse, dans le XXe arrondissement de Paris, accueillait le groupe NAMGAR, en tournée en France (merci Altan-Art !), et dont la musique et les chants provenaient du répertoire traditionnel mongol et bouriate.

La chanteuse qui donne son nom au groupe, Namgar Lkhasaranova, au timbre exceptionnel (en dépit d’un mauvais rhume), jouait aussi de la cithare yatga et de la guimbarde khomus. Elle était accompagnée au luth chanza par Eugene ZOLOTAREV et… à la guitare électrique !

NAMGAR avait de plus un invité de marque, le chanteur diphonique, joueur de vièle morin-khuur et de guimbarde Alexandre ARKHINCHEEV, fondateur du groupe ethno-rock SHONO. Il fut lui-même accompagné sur un titre du guitariste Gaetan PANTANELLA.

En bons nomades, les artistes nous ont fait voyager en musique à travers les immenses steppes et les horizons montagneux qui entourent le non moins immense lac Baïkal.

Voilà un vent de Sibérie qu’on apprécie de se prendre en pleine face !

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

Site : http://altan-art.com/

Site de l’Ogresse : http://www.ogresse.org/