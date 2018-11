N’DIAZ au Festival Temps Fête de Douarnenez, juillet 2018

N’DIAZ

au Festival Temps Fête de Douarnenez

le 28 juillet 2018

N’DIAZ est un groupe de fest-noz avec une formation atypique. Formé par Yann LE CORRE à l’accordéon, Jérôme KERIHUEL aux percussions, Youn KAMM à la trompette et Timothée LE BOUR aux saxophones soprano et alto, le quatuor a pour base les danses en rond tout en y intégrant de bonnes doses d’improvisation.

On avait découvert le quartet N’DIAZ l’an dernier au festival du chant de marin de Paimpol, et c’est avec le même engouement qu’on l’a retrouvé au festival Temps Fête de Douarnenez, avec sa musique bretonne à danser abreuvée à d’autres inspirations de musiques populaires du monde (balkanique, orientale, sud-américaine, indienne…) et clairement orientée vers la transe.

La surprise, c’est que, pour ce concert, N’DIAZ est devenu quintet avec la participation du guitariste Antoine LAHAY (Denez PRIGENT, NIRMÃAN…), qui a ajouté une bonne dose d’énergie urbaine à cette musique voyageuse mais enracinée.

Article et photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

CD : N’Diaz (Paker Prod – 2014)

Son’Rod (Paker Prod – 2017)

Site : http://www.ndiaz.bzh

