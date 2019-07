NOVOCIBIRSK – Télévision 1945 Volume 1

(ProductionB / BOREDOMProduct)

Dans maintes chroniques précédentes, j’ai déjà loué sur tous les tons l’excellence constante des albums de style électropop sortis par le label BOREDOMproduct, fondé par Member U-176, par ailleurs également membre fondateur de CELLULOIDE. Citons pêle-mêle quelques uns des groupes concernés, CELLULOIDE bien évidemment, HAPPINESS PROJECT, NEUTRAL LIES ou encore, plus récemment, THE OVERLOOKERS, alliance de deux autres formations liées à BOREDOMproduct, FORETASTE et DEKAD.

L’album Télévision 1945 Volume 1 de NOVOCIBIRSK est cependant d’une nature un tantinet différente étant donné qu’il s’agit là de la première sortie concernant la Production B du label BOREDOMproduct, intéressant donc des musiciens méritants, mais pas aussi chevronnés que ceux des groupes cités plus haut et ne possédant dès lors pas non plus un studio apte à produire des albums quasi-finis qu’il ne reste plus qu’à mastériser pour les rendre parfaits.

Hervé ISAR, alias NOVOCIBIRSK, est donc, avec son album Télévision 1945 Volume 1, le premier à figurer au catalogue Production B du label BOREDOMproduct. Il faut avouer que son opus a toutes les qualités recherchées. Member U-176 souhaitait sortir des albums un peu plus expérimentaux, hors-pistes. C’est exactement de cela qu’il s’agit, d’expérimentations très diverses mises en forme par Member U-176 et organisées pour en faire des morceaux.

À l’écoute de ceux-ci, on imagine aisément le puzzle d’expérimentations livré à BOREDOMproduct et le travail derrière pour créer de tout cela un album qui tienne la route. Et, croyez-moi, Télévision 1945 Volume 1 tient sacrément la route. Member U-176 connaît parfaitement son affaire en matière d’arrangements et le mastering de Laurent CRISTOFOL a mené l’album à sa perfection.

Évidemment, les habitués des opus catalogués BOREDOMproduct vont être surpris, voire un peu désorientés. On est loin des chansons à la géométrie parfaite de CELLULOIDE ou de celles, toujours très élaborées, de FORETASTE. Avec les expérimentations d’Hervé ISAR/NOVOCIBIRSK, on est nettement plus dans le climat des années 1970 et dans des atmosphères évoquant KRAFTWERK, TANGERINE DREAM ou encore KLAUS SCHULZE. Cerise sur le gâteau, nous avons la liste des synthés et des séquenceurs utilisés pour chaque morceau.

Et il y a vraiment du beau monde. En synthés, Korg MS-10, MS-20 et MS-50, Roland SH7, Synton Syrinx, Moog Polymoog et j’en passe, en séquenceurs, ARP 1601, Roland TB-303, Roland MC-202, pour faire les rythmes le très mythique Roland TR-808, et même le vocodeur désormais infiniment recherché Korg VC-10 pour transmuter les voix. Les connaisseurs apprécieront !

Alors, bien sûr, quand on expérimente des sons, des séquences et des rythmes sur ce style de matériel-là, qui est du genre plus vintage que ça tu meurs, ça donne des résultats qui sont toujours un délice pour peu qu’on ait un peu d’expérience dessus. Et Hervé ISAR/NOVOCIBIRSK en a enregistré des kilomètres ! Sans savoir qu’un jour, le destin aidant, Member U-176 se pencherait dessus et en sortirait un bon et bel album. Mais qu’il soit bien compris que c’est la matière première qui est expérimentale, pas le résultat après le travail de Member U-176.

Dit d’une manière qui se veut encore plus claire, Télévision 1945 Volume 1 est tout à fait du même niveau de facilité d’écoute que celui du célèbre Radio-Activity de KRAFTWERK, pour ne donner qu’un exemple. Mais dans un genre différent évidemment, c’est du NOVOCIBIRSK, un nom qu’il va falloir désormais retenir, car non seulement l’album est excellent, mais il est déjà promis que ce ne sera pas le dernier.

Frédéric Gerchambeau

