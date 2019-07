Nusrat Fateh ALI KHAN redonne de la voix

22 ans après sa disparition, l’une des grandes voix du qawwali contemporain, Nusrat Fateh ALi KHAN, s’apprête à se faire à nouveau entendre à travers la parution d’un enregistrement live inédit datant d’il y a 34 ans qui était jusqu’ici resté dans un tiroir !

Le label Real World a en effet retrouvé un document audio remontant au 20 juillet 1985, date à laquelle Nusrat et les musiciens et choristes du groupe PARTY étaient programmés au festival WOMAD sur l’île Mersea, dans l’Essex. Programmé à minuit et chantant pour la première fois devant un public non asiatique, Nusrat Fateh ALI KHAN a marqué de nombreux esprits qui n’étaient pas nécessairement de fins connaisseurs de l’art de qawwali et a transcendé les frontières avec sa musique.

Dans cet enregistrement en direct, brut et viscéral, les chansons s’étendent et se développent d’une manière qui se produit rarement dans les enregistrements en studio, notamment le chant emblématique Allah Hoo Allah Hoo, qui dure quelque 21 minutes !

Quatre des meilleures chansons de ce concert ont ainsi été sélectionnées pour un album dont les bandes analogiques originales ont été soigneusement restaurées et numérisées.

Live at WOMAD 1985 sortira en LP et en CD sur Real World le 26 juillet prochain. Conjointement, le second album de la collaboration de Nusrat Fateh ALI KHAN avec Michael BROOK, Night Song (1996), fera l’objet pour la première fois d’une édition en format vinyle.

https://realworldrecords.com/releases/live-at-womad-1985/