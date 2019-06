O’TRIDAL et Lors LANDAT au Festival Roue Waroch à Plescop, février 2019

O’TRIDAL et Lors LANDAT

Festival Roue Waroch

au Complexe sportif de Plescop

15 février 2019

En clôture de la première soirée du festival Roue Waroch, le power-trio quimpérois O’TRIDAL, formé par Yeltaz GUENNEAU à la flûte traversière (et exceptionnellement au chant avec Lors LANDAT sur un titre), Kentin JUILLARD à la puissante batterie percussive et Tibo NIOBE aux guitares acoustique et electrique, a livré une fort belle performance mêlant airs traditionnels et compositions, avec un goût prononcé pour les parfums d’ailleurs.

Le truculent chanteur Lors LANDAT (duo et quintet LANDAT-MOISSON, FEIZ NOZ MOC’H), particulièrement à l’aise dans cet univers folk-rock groove élémental et électrisant, partageait la scène avec le trio. Si Lors LANDAT n’est invité que sur un morceau du CD que le trio se préparait à sortir, c’est un répertoire complet que les artistes ont préparé ensemble pour le festival.

Quelques-uns des morceaux qu’il interprète habituellement en duo avec l’accordéoniste Thomas MOISSON ou avec leur quintet étaient pour l’occasion dopés au son o’tridalien et son chant se faisait même parfois plus sauvage, entraînant les cris de la foule en délire qui a apprécié de pouvoir danser plus longtemps, le quartet ayant, sans faire de rappel, dépassé généreusement l’horaire.

C’était un concert exceptionnel à la fois puissant et envoûtant.

Texte et photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère



Page : https://www.pakerprod.bzh/artiste/otridal/

CD : Karrdi Sessions (Paker Prod / Coop Breizh – 2019)

Diaporama photos :

 

Sur téléphones portables et tablettes Androïd, le diaporama photos peut être lu avec le navigateur Puffin Web Browser.