PIXVAE – Cali

(Buda Musique / Bongo Joe Record / Compagnie 4000)

PIXVAE, groupe colombo-lyonnais de haute volée, n’en est pas à son coup d’essai. Déjà, son premier album éponyme, sorti en juin 2016, nous avait bien secoué, dans le bon sens du terme. Cali, sorti en avril 2019, ne déroge pas à la règle.

Mais au fait, comment définir la musique qu’élabore PIXVAE ? Eux nomment ça du “colombian crunch”, peut-être seulement pour donner un nom à une fusion improbable mais décapante d’un rock survitaminé, d’une rythmique africaine, d’un déhanché latino et d’accents jazzy.

Ce cocktail détonant n’est pas sans conséquences bénéfiques. Ça agite le corps de mouvements pulsés tout à fait agréables, ça réveille le moindre de nos neurones dans des tourbillons euphorisants et, surtout, ça donne des envies de bonheur, ces derniers symptômes étant extrêmement communicatifs. Du genre messieurs mesdames, entrez dans la transe, voyez comme on danse !

Polyrythmies hybrides, mélodies entrechoquées, alchimie hétéroclite, tout concourt chez PIXVAE à dérouter l’auditeur autant qu’à emporter son adhésion. C’est une union triomphante de cultures disparates, un territoire musical illuminé de différences harmonisées, le creuset – pourquoi pas ? – d’un monde nouveau animé de pas de danse enivrés venus de Colombie, d’Afrique et d’ailleurs encore.

Romain DUGELAY, qui officie au saxophone baryton et aux claviers, nous explique volontiers qu’il s’agit là de convoquer deux cultures et de les marier pour créer une musique chaude, authentique, organique, et d’ajouter “Je cherche ça dans l’écriture, qu’il y ait toujours du relief, du vivant “.

Pas de souci, Romain, le contrat est rempli et la mission plus qu’accomplie !

Frédéric Gerchambeau

Site : www.pixvae.org

Page : https://pixvae.bandcamp.com/album/cali

Label : www.compagnie4000.com/_home