Princesse Monokini Origami Dancing au Jardin d’Acclimatation à Paris, octobre 2018

PRINCESSE MONOKINI

Origami Dancing

au Grand Matsuri du Jardin d’Acclimatation à Paris,

le 20 octobre 2018

Programmée en marge du Grand Matsuri (en partenariat avec l’association Art Levant), la comédienne Junko MURAKAMI s’est livrée sur une petite scène à une éblouissante performance de conte “origamique” qui a scotché petits et grands.

Née à Tokyo, vivant à Paris depuis 1995, Junko MURAKAMI a étudié différents styles de théâtre : le mime, la tragédie, la Comedia delle Arte, et a incarné divers personnages comiques (clowns, bouffons…). Elle a de même suivi différents stages d’art corporel et de danse, a reçu une formation musicale (piano, accordéon, ukulele, chant) et a acquis plusieurs techniques manuelles comme l’origami, le maquillage, la perruque et la sculpture sur ballon. Toutes ces expériences lui ont permis de créer ses propres spectacles, dont Princesse Monokini est née au Japon et Princesse Monokini “Origami Dancing”, qui incorporent jeu clownesque, gestuelle, musique et origami (art japonais ancestral du pliage de papier).

Dans Origami Dancing, Junko MURAKAMI se livre au pliage d’une représentation d’un animal important dans la culture japonaise, la grue, symbole de paix. Elle nous entraîne ainsi dans une danse très particulière racontant une histoire pleine de rebondissements poétiques.

Photos : Sylvie Hamon

Site : http://princessemonokini.com

Diaporama photos :

 

Sur téléphones portables et tablettes Androïd, le diaporama photos peut être lu avec le navigateur Puffin Web Browser.