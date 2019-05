PTÔSE / PALO ALTO – Phantom Cosmonauts

(Psychofon Records)

Voici un 33 tours sorti il y a déjà un petit moment, mais qui vaut la peine de s’y intéresser. Paru sur un label obscur allemand, Psychofon Records, ce disque va vous faire découvrir une histoire passionnante : celle des frères Achille et Giambattista JUDICA-CORDIGLIA, deux opérateurs-radio amateurs qui ont révélé détenir des enregistrements prouvant que le programme spatial soviétique a couvert des décès de nombreux cosmonautes dans les années 1960, au cours de missions spatiales tenues secrètes.

Pour nous plonger dans cette ambiance de conspiration, deux groupes français avant-gardistes se partagent une face de ce 33t. La face A (Cloudy Side) est réservée à PTÔSE, la seconde (Cosmic Side) à PALO ALTO. Ce disque propose des compositions inédites, vraiment incroyables.

PTÔSE, groupe de musique électronique minimale originaire de Niort et existant depuis la fin des années 1970, est tout simplement magnifique, délivrant trois pièces imprégnées de mystères, de découvertes sonores et aussi d’émotions rares : l’intro de Continue to Speak, Comrade, avec ses “chœurs russes” qui vous transportent, est à la fois dramatique et belle. Les musiciens Benoit et Lionel JARLAN (samplers, synthés, guitare, batterie), accompagnés de Ericka IRGANON (samplers, synthés, tapes) sur le dernier titre Shattered Mechanical Flies, illustrent musicalement le rêve des humains de pouvoir conquérir l’espace, l’opportunité d’expérimenter des versions alternatives de l’univers, au risque hélas de ne pas pouvoir revenir (Dr Felix G. SCHRODINBERG, Extrapolation of the Rabi Oscillation in Quantum Spacetime, 1960).

Les atmosphères oscillant entre l’abstrait proche de l’ambient expérimental, la musique électronique et le rock sont teintées d’une certaine poésie qui vous émeut, pour peu que vous soyez sensibles à ce genre de pérégrinations musicales obliques.

Le final de Continue to Speak, Comrade possède cette âme russe conquérante et fière alors que l’intro de Tiny Guidance Variations joue avec les sons secrets et les ambiances évanescentes. PTÔSE arrive à créer une multitude de dimensions soniques jusqu’à ce passage assez drôle où Benoit JARLAN surprend avec son “Spotnicks Guitars Quartet” et cet hymne country surf concluant Tiny Guidance Variations (et qui n’aurait sans doute pas déplu aux TORNADOS de Joe MEEK).

La face B ou Cosmic Side débute avec cette voix récitant un passage extrait des Conquérants (Loisirs et Vacances de la Jeunesse, 1960) expliquant que l’homme a enfin conquis l’espace ; et c’est la Russie qui a réalisé cet exploit, devançant la Grande Amérique !

PALO ALTO propose aussi trois pièces sonores sombres et recherchées, qui ne dépareillent pas avec la précédente face. Nous commençons par le très rythmé Ludmilla où le saxo de Jacques BARBERI, la basse puissante de Laurent PERNICE et les sons très électroniques de Philippe PERREAUDIN côtoient le violon unique d’un invité qui n’est autre que Blaine L. REININGER de TUXEDOMOON. Le violon est à la fois intrépide et nostalgique, nous faisant voyager au cœur des terres chargées d’histoire du Tsar et de Michel STROGOFF.

Le morceau suivant, Torre Bert (avec Denis FRAJERMAN : guitare “ambient”, orgue, tapes), qui commence comme une extraordinaire aventure “ambient”, peut se vanter d’être aussi intense que le Nazca de TUXEDOMOON, pour ensuite proposer une deuxième partie moins abstraite, plus mélodique et solennelle aux impressions dark et gothiques. La Solution du Désespoir termine ce disque offrant un paysage marqué surtout par des synthés, un séquenceur et une boîte à rythmes pour une musique électronique assez torturée qui pourrait trouver une certaine affinité avec les ambiances de Peter FROHMADER.

Nous ne pouvons que conseiller ce merveilleux disque qui s’adresse aux fans de ces deux groupes mais aussi de REININGER et de TUXEDOMOON. Ce projet a été coordonné par Philippe PERREAUDIN, masterisé par NORSCQ, et la pochette a été réalisée par Julien PACAUD.

Cédrick Pesqué

Label : www.psychofonrecords.com/