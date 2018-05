R. Carlos NAKAI & Paul HORN – Inside Monument Valley

(Canyon Records)

Après une première rencontre réussie dans le Canyon de Chelly (CD Inside Canyon de Chelly chez Canyon Records), Paul HORN l’Américain, avec ses flûtes traversières basse, alto et sa “C flûte” en or, affronte à nouveau en duel R. Carlos NAKAI le Navajo, avec ses flûtes plus rustiques, mais non moins sophistiquées, de cèdre et d’os d’aigle. Nos deux flûtistes, génies de l’improvisation, sont invités cette fois à Monument Valley par la plus grande des musiciennes et improvisatrices : Dame Nature.

C’est le vent qui donne le ton dans le premier morceau, Eye of the Wind, auquel les deux flûtistes répondent en choeur. Puis chacun amène un thème inspiré par l’ambiance et la magie du lieu et improvise en solo. Parfois, les flûtes se rencontrent et dialoguent, accompagnés par les bruits naturels de Monument Valley et sa faune. Souvent, Dame Nature prend le dessus et impose ses propres thèmes ; les grondements du tonnerre et la pluie obligent les deux hommes à enchaîner les improvisations, leur laissant à peine le temps de changer d’instrument à chaque pièce, afin de varier les sonorités. Paul HORN et R. Carlos NAKAI doivent aussi compter avec les imposants faucons qui viennent à plusieurs reprises tournoyer et chanter au-dessus d’eux, répondant aux flûtes de manière insolente, et avec quelques insectes curieux dont un bourdon venu examiner de près le micro, ainsi que divers oiseaux de passage.

Paul HORN achève cette visite à Monument Valley par un duo de saxophone soprano avec, non pas son collègue, mais Chilo, son chien, venu pousser la chansonnette lui aussi et donner la réplique à son maître.

Même dans le domaine de la musique, la nature, la faune et la flore reprennent peu à peu le dessus. Un grand moment entre les hommes et les éléments.

Sylvie Hamon

Site du label : http://www.canyonrecords.com (extraits en écoute)