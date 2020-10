SCHERZOO : un quartette qui passe la cinquième !

Bien connu des amateurs de rock progressif avant-gardiste aux effluves “canterburyennes”, le groupe lyonnais SCHERZOO, mené par François THOLLOT, déjà auteur de plusieurs albums parus sur Soleil Zeuhl, vient de sortir son nouvel album, le cinquième en date, tout bonnement titré – ou plutôt numéroté – 5.

Enregistré en contexte live, 5 est le fruit d’une formation en quartette qui s’est stabilisée depuis quatre ans. Cette fois, les claviers se taillent la part du lion puisque Anthony PONTET et Grégoire PLANCHER se partagent les piano électriques et l’orgue, auxquels s’ajoutent des mellotrons, synthétiseurs, un clavinet et un piano acoustique, l’ensemble étant propulsé par la basse de François THOLLOT et la batterie de Clément CURAUDEAU.

Pour la première fois chez SCHERZOO, François THOLLOT n’est plus l’unique compositeur ; le claviériste Grégoire PLANCHER est en effet l’auteur de deux pièces. De plus, en point d’orgue de 5, on trouve une pièce épique de près d’un quart d’heure, Tsunami.

Amateurs de claviers “vintage”, cet album devrait retenir votre attention !

5 est sorti sur le label italien Lizard Records.

Sur la page bandcamp de SCHERZOO, vous pouvez, au choix :

– Écouter gratuitement les morceaux en mp3 pourri (sic)

– Télécharger l’album en flac pour 8 euros

– Acheter l’album en CD pour 15 euros + frais de port

Ça se passe ici : https://scherzoo.bandcamp.com/album/05

Label : www.lizardrecords.it/