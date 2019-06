STARTIJENN et Cyril ATEF au Festival Roue Waroch, février 2019

STARTIJENN et Cyril ATEF

Festival Roue Waroch

au Complexe sportif de Plescop

16 février 2019

Le Roue Waroch de Plescop avait pour son édition 2019 offert une carte blanche au groupe de fest-noz STARTIJENN. Ce dernier a donc proposé une création inédite avec le batteur de renommée internationale Cyril ATEF (BUMCELLO, CONGOPUNQ, PAPATEF…), qui a fait l’objet d’une résidence juste avant le festival. Le concert fest-noz du samedi soir qui avait lieu dans la grande salle était donc une première très attendue par leur public.

Formé il y a plus de vingt ans, STARTIJENN, dont le nom signifie “énergie” en breton, est désormais composé de Tangi OILLO (guitares), Youenn ROUE (bombarde), Tangi LE GALL-CARRÉ (accordéon diatonique), Julien STEVENIN (basse) et Lionel LE PAGE (biniou kozh, uilleann pipes). Le percussionniste Kaou GWENN, membre du groupe depuis les débuts, l’a quitté en 2015.

Aussi, il n’est pas étonnant que STARTIJENN, pour sa carte blanche, ait choisi d’inviter un batteur-percussionniste pour insuffler une dose d’énergie supplémentaire à sa musique.

Dans les compositions de danse bretonne de STARTIJENN se sont glissées les frappes mathématiques et les improvisations de Cyril ATEF, parant la musique de sonorités électro, de rythmes funk, reggae, etc., étirés en longueur sur lesquels s’esbaudissaient les biniou, bombarde, accordéon, guitare et basse.

Il en a résulté une machine à groove fédératrice qui n’a pas manqué de passionner les danseurs et l’auditoire. Cet exercice de fusion mérite de se roder sur la durée, et on espère un enregistrement à suivre.

Texte et photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère



Site : https://www.startijenn.bzh

CD (Paker Prod / Coop Breizh) : Pakit holl! (2008) – ‘Kreiz da fas ! (2010) – El-TaQa (live) (2013) – Skeud (2015) – Paker Tour Live (2016 )

Diaporama photos :

 

Sur téléphones portables et tablettes Androïd, le diaporama photos peut être lu avec le navigateur Puffin Web Browser.