TALEC / NOGUET au Festival Roue Waroch à Plescop, février 2019

TALEC / NOGUET

Festival Roue Waroch

au Complexe sportif de Plescop

17 février 2019

Le duo TALEC / NOGUET était présent pour deux passages enchanteurs sur la grande scène du festival le dimanche après-midi. Voilà une complicité artistique qui ne s’érode pas ! C’est toujours un plaisir d’entendre la voix de Rozenn TALEC narrer dans son breton natal des histoires d’hier ou d’aujourd’hui, soutenue par les trouvailles mélodiques et rythmiques de l’accordéon diatonique de Yannig NOGUET.

Le duo mêle avec aisance et volupté chanson bretonne, ambiance de cabaret et swing jazzy depuis plusieurs années et à déjà sorti deux CD, Mouez an Diaoul et Gali Galant (en 2013 et 2015). Une semaine tout juste avant la sortie de son troisième opus en quartet avec Timothée LE BOURS et Julien PADOVANI, le duo TALEC / NOGUET sortait des cartons les premiers exemplaires de sa nouvelle galette pour la plus grande joie des fans présents à Roue Waroch qui ont pu s’offrir ainsi le luxe de découvrir en avant-première en rentrant chez eux les nouvelles compositions:

Texte et photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère



Site : https://www.yannignoguet.com/talecnoguet

CD : Mouezh an diaoul (Coop Breizh – 2013)

Gali Galant (Coop Breizh – 2015)

En quartet : Dindan Dilhad Didan (Coop Breizh – 2019)

Diaporama photos :

 

Sur téléphones portables et tablettes Androïd, le diaporama photos peut être lu avec le navigateur Puffin Web Browser.