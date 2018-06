THE COOL FEEDBACK QUARTET

aux Voûtes à Paris,

le 2 juin 2018

Il y a deux ans sortait le premier CD du groupe THE COOL FEEDBACK QUARTET, Dash my Mind (lire notre chronique), dans lequel des guitares au son 60’s pratiquaient le “feedback” (larsen) et généraient une étrange mixture aux accents post-rock et ambient (d’où le nom “cool feedback”).

Sur la scène des Voûtes, petite salle située aux Frigos, dans le 13e arrondissement de Paris, THE COOL FEEDBACK QUARTET (mené par Grégoire Garrigues) a affiché sa face (presque) cachée, celle d’un combo psychédélique saignant qui, tout en restant “cool”, envoie du bois !

Et quand les soufflants Jac Berrocal (Catalogue) et Gilbert Artman (Urban Sax, Lard Free, Catalogue) sont venus gonfler les rangs, le bois s’est franchement enflammé !

Tout ça s’est achevé avec une Surboum chez Gilbert en forme de twist bien pété.

Underground not dead !

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

Diaporama photos :

 

Sur téléphones portables et tablettes Androïd, le diaporama photos peut être lu avec le navigateur Puffin Web Browser.