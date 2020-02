THIRD EAR BAND : son histoire, ses mémoires

L’histoire du groupe THIRD EAR BAND, issu de la mouvance psychédélique anglaise de la fin des années 1960, reste méconnue, en dépit de la parution en 1997 d’un ouvrage biographique, Necromancers of the Drifting West, réalisé par le journaliste Luca FERRARI, auteur du blog Ghetto Raga (qui compulse multitude d’informations sur le groupe).

Le même Luca FERRARI avait réalisé il y a trois ans un nouvel ouvrage, plus complet et mis à jour : GLEN SWEENEY’S ALCHEMIES: The Life and Times of the Third Ear Band, qui est sur le point d’être publié chez ReR Megacorp.

Né des cendres du groupe psychédélique Giant Sun Trolley – dont il n’existe aucun témoignage discographique – THIRD EAR BAND, dirigé par le batteur et percussionniste Glen Sweeney, s’est forgé une réputation de groupe aussi obscur qu’asocial (ou plutôt “hors-business”) avec sa musique puisant autant dans les ragas indiens que dans le classique contemporain, nourrie de mysticisme et d’ésotérisme tout en faisant référence aux mythologies égyptiennes et druidiques, entre autres.

Trois albums ont suffi à créer sa légende : Alchemy (1969), Elements (1970) et Music from Macbeth (B.O. du film de Roman Polanski), auxquels se sont ajoutés au fil des décennies des enregistrements inédits et autres archives, sans parler de son improbable résurrection à la fin des années 1980, qui a laissé d’autres traces discographiques (Live Ghosts, Music Magic, Brain Waves) et davantage d’archives.

GLEN SWEENEY’S ALCHEMIES: The Life and Times of the Third Ear Band contient de nombreux entretiens avec plusieurs protagonistes de l’histoire de THIRD EAR BAND, comme Carolyn Looker, Paul Minns, Paul Buckmaster, Denim Bridges, Peter Jenner, une chronologie détaillée des concerts, une discographie et une vidéographie non moins détaillées, des écrits, des manifestes, des poèmes, des photos et autres documents inédits.

Cerise sur le gateau, ce livre de 120 pages est accompagné d’un CD contenant des sessions inédites de 1970 et 1971 qui devaient servir au mythique troisième album jamais publié, The Dragon Wakes, sessions miraculeusement retrouvées par le guitariste Denim Bridges ! (Ces enregistrements diffèrent de ceux publiés en bonus dans la récente édition Deluxe de l’album Elements sur Cherry Red.)

GLEN SWEENEY’S ALCHEMIES: The Life and Times of the Third Ear Band paraîtra le 21 mars 2020 chez ReR Megacorp, mais on peut le précommander dès maintenant, avec une réduction de 10 %.