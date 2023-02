7 vues

TRY PARADISE – Try Paradise

(Musiques et Gestes / Buda Musique / Socadisc)

Appartenant à la famille des instruments à cordes frappées, au même titre que le cymbalum tzigane, le dulcimer anglophone ou le tympanon alpin, le santour est très répandu dans le Moyen-Orient, notamment dans la musique persane d’Iran et d’Irak, mais il s’est également fait une place en tant qu’instrument soliste dans la musique savante hindoustanie (du nord de l’Inde), après avoir été exploité dans la musique populaire du Cachemire (« sûfyâna kâlam »). Mais jusqu’à présent, on ne l’avait guère entendu dans des créations de type « cross-over » ou « world fusion ». Il fallait bien que ça arrive un jour, et c’est enfin arrivé grâce à TRY PARADISE, un groupe dirigé par Jean-Marc ZELWER, connu pour être un musicien au tempérament voyageur qui a notamment composé pour le cinéma, la danse et le cirque (notamment avec sa KUMPANIA ZELWER).

Pourvu d’une centaine de cordes jouées avec deux baguettes placées entre les doigts, le santour est un instrument percussif mélodique exigeant et difficile (vous imaginez-vous accorder chaque jour une centaine de cordes ?), mais qui révèle une ample richesse de résonances et d’harmoniques. Jean-Marc ZELWER s’est pris de passion pour cet instrument en 1993 et a été initié à sa maîtrise par R. WISHWESHWARAN, un disciple de feu Shivkumar SHARMA, connu pour avoir hissé le santour au rang d’instrument soliste dans la musique savante indienne et de l’avoir rendu capable de jouer des ragas (ce qui n’était pas gagné puisque, contrairement aux autres instruments indiens, on ne peut effectuer de micro-modulations sur une note avec cet instrument).

Avec TRY PARADISE, Jean-Marc ZELWER ne cherche cependant pas à émuler ou à singer les maîtres de musique classique indienne ou persane, mais se propose de nous faire voyager dans une Inde imaginaire au sein de compositions créées pour le santour cachemirien dans lesquelles ce dernier est accompagné d’instruments résolument exogènes aux traditions perse et indienne. Du reste, quand elles ne sont pas écrites par ZELWER, les compositions de TRY PARADISE sont le fruit du bassiste « fretless » Patrick CHARTOL, que l’on a pu déjà entendre aux côtés de Raul De SOUZA, Ray LEMA et Manu DIBANGO ou au sein des groupes AFTER IN PARIS et NEKROPSI.

Leur rencontre en 2019, lors du festival Terre de Mixes à Limours, avec une chanteuse indienne originaire du Tamil Nadu (Inde du Sud), Umadevi Nageswara RAO, a semé la graine de TRY PARADISE. Et c’est peu dire que la cristallinité des notes de santour et la rondeur électrifiée de la basse fretless (sans frettes) servent d’écrin idoine à la voix enchanteresse d’Umadevi, laquelle est rompue au chant dévotionnel et carnatique (du sud de l’Inde).

Mais comme on l’a dit, si l’Inde dépeinte par TRY PARADISE se veut imaginaire, c’est également grâce à l’apport inattendu du steeldrum (ou steelpan), cet idiophone originaire de l’île caribéenne Trinidad-et-Tobago produisant des sons accordés et chromatiques, et capable de recouvrir le spectre sonore d’un orchestre symphonique. Il est en l’occurrence joué par l’un de ses illustres représentants en France, Mathieu BORGNE. Enfin, c’est au musicien d’origine turque Ercan DURSUN de parachever la panoplie percussive de TRY PARADISE avec son assortiment éclectique de tablas, de bendir et de dohola.

On le voit, TRY PARADISE plonge le santour et ses fragrances perso-indiennes dans un environnement sonore indubitablement inédit, et de fort bon goût. Les neuf compositions qu’offre le premier album du quintette ne cherchent pas à étourdir l’auditeur de virtuosités solistes emphatiques et frénétiques ; elles caressent au contraire l’oreille par leur sens aiguisé de la nuance raffinée, de la subtilité gracile et de la délicatesse chaleureuse avec lequel les musiciens confectionnent une musique de groupe à la fois très écrite et très ouverte aux improvisations.

Entre les arpèges en pizzicato du santour, l’ample tessiture du steeldrum, les glissandi et les gammes en quart de ton de la basse et les résonances des diverses peaux frappées, les circonvolutions vocales ornementées d’Umadevi Nageswara RAO n’ont aucun mal à envoûter l’auditeur et à le balader entre plages méditatives (Pink Garden, Rainy Days), odes rassérénantes (Time is Honey), litanies sémillantes (Plainte joyeuse, In Your Smile), envolées enchantées (Indian Gypsie), galopades altières (Cavalcade) et sursauts groovy (Funkadelhi). Et quand la Dame opte pour le silence, les musiciens partent en vadrouille dans une Terra Incognita aussi charmeuse.

Si votre âme et votre corps cherchent à s’extraire des turbulences et des bousculades aveugles d’un monde en perte de sens et en proie au « bad karma », inutile d’aller l’enduire d’un miel sonore new age bon marché et à durée limitée : cet album de TRY PARADISE fera bien davantage l’effet d’un onguent plus organique, aux parfums plus prégnants et aux sinuosités mélodiques plus inspirées. Le paradis terrestre existe encore, il suffit d’essayer cette offrande musicale de Jean-Marc ZELWER et de ses acolytes.

Stéphane Fougère

