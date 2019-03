UB*K

à la Bibliothèque Buffon à Paris,



dans le cadre du Festival Monte le Son

le 1er décembre 2018

Ce samedi soir à Paris, entre les caprices de Dame Méteo et les feux jaunes de la colère sociale, la Bibliothèque Buffon a fait figure de havre de paix pour les voyageurs égarés ou hébétés. Dans le cadre du festival Monte le son s’y produisait UB*K, lui aussi constitué de musiciens voyageurs… pardon, “arpenteurs”! Car c’est bien d'”arpenteurs des mondes” qu’il s’agissait, arpenteurs des mondes géographiquement lointains (la Mongolie, l’Altaï) mais aussi historiquement lointains (le Moyen-Âge occidental). Bienvenue donc dans les “musiques médiév’altaïques” !

Avec la vièle morin-khuur de Bugee, l’organetto de Kristof et le chant diphonique, la guimbarde et les percussions d’Utelo, UB*K s’est trouvé une voie spatio-temporelle originale et fort séduisante, mettant en lumière des résonances entre des cultures a priori aux antipodes, ouvrant un champ poétique au vaste horizon.

Après une présentation du chant diphonique et des instruments joués par ses membres, le trio UB*K, dans un décor et des costumes qui annonçaient un basculement dans un monde imaginaire, a séduit et enchanté les auditeurs de l’auditorium, fins connaisseurs des musiques de l’Altaï ou du Moyen-Âge ou simples candides, qui ont trouvé dans cette espace sonore composite mais cohérent matière à émerveillements.

Article et Photos : Stéphane Fougère

