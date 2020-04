Un autre “parhélie” pour Thierry ZABOITZEFF

La période de confinement étant propice à l’exhumation d’archives, le compositeur et multi-instrumentiste Thierry ZABOITZEFF (ARIA PRIMITIVA, ex-ART ZOYD) en a profité pour terminer le “remake” d’un de ses anciens albums, l’hivernal Nebensonnen (Parhélie, ou “soleil double”), paru originellement il y a tout juste vingt ans (déjà ?!), soit en l’an 2000, sur Atonal Records (lire notre chronique).

Regrettant certains aspects techniques de cette ancienne production, le “Dr. ZAB” s’est mis en tête d’y remédier et a conçu une nouvelle version. Il dit à ce sujet : « Bien que les moyens de studio plus importants aient été mis en œuvre à l’occasion de ce remake, tout y est plus acoustique, plus simple, plus direct… finis les nappes de synthés et les loops de cordes et de piano. Tout a été rejoué dans cette atmosphère de solitude et de confinement, même la pièce Divertissement créée à l’origine dans et pour ART ZOYD. »

La crise liée à la pandémie de Covid19 ne permettant pas actuellement la fabrication de supports physiques (CD, LP), ce Nebensonnen (remake) sort aujourd’hui exclusivement en version digitale sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement, ainsi que sur la page Bandcamp de Thierry ZABOITZEFF (sur laquelle on peut également trouver des archives inédites) : https://thierryzaboitzeff.bandcamp.com/

Apte à scruter les mystères de la déréliction et du repli, cet album intimiste et recueilli devrait vous réconcilier avec des penchants casaniers que vous ne soupçonniez peut-être pas. C’est donc l’album par excellence à écouter en confinement ! Avec cette nouvelle version de Nebensonnen, c’est certain : l’hiver revient.