Une contribution pour le “yiddishland” de BIELKA

La chanteuse BIELKA, dont le répertoire couvre un vaste patrimoine allant des Balkans à l’Oural, s’apprête à sortir un nouvel album, Dos Lid Fun Der Mamen (La Chanson de ma mère).

Elle le présente ainsi : ““J’ai pris le décision d’enregistrer un album de chansons yiddishs.

Ces chansons qui ont accompagné mon enfance, ma mère les chantait mais elle s’arrêtait souvent dès le premier couplet, gorge serrée et larmes aux yeux. Parmi les chansons qu’elle me chantait, deux sont totalement inédites et inconnues.

Il ne faut pas qu’au patrimoine yiddish manque une seule pièce de ce qui est encore enfoui dans les mémoires, ici en l’occurrence, dans la mienne. Je me dois donc de réaliser ce CD.”

Sur ce disque, BIELKA sera entourée par Nicolas Kedroff (balalaika), Charles Rappoport (violon), et Gheorghes Ciiumasu. L’ensemble Yankele, Denis Cuniot et Bruno Girard (Bratsch) seront également invités sur quelques chansons.

Un soutien financier est néanmoins nécessaire pour pouvoir réaliser ce projet d’album. Afin de collecter des dons, une page sur le site kisskissbankbank a été créée : https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/dos-lid-fun-der-mamen-la-chanson-de-ma-mere

Il est aussi possible de suivre l’évolution du projet sur la page facebook : https://www.facebook.com/La-chanson-de-ma-m%C3%A8re-Dos-lid-fun-der-mamen-un-CD-de-chansons-yiddishs-504661129928099/

Site de BIELKA : http://bielka.org/