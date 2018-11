URSUS MINOR et CRESCENT MOON au Festival Temps Fête de Douarnenez, juillet 2018

URSUS MINOR et CRESCENT MOON

au Festival Temps Fête de Douarnenez

le 28 juillet 2018

C’est une soirée “engagée” que nous a concocté le festival Temps Fête de Douarnenez pour la soirée du samedi. C’est ainsi le groupe URSUS MINOR, un des fleurons activistes du label NATO, qui a ouvert les hostilités.

Connu pour conjuguer une certaine forme contemporaine de jazz avec la verve des expressions urbaines de type hip-hop, URSUS MINOR, piloté par ses piliers le claviériste Tony HYMAS et le saxophoniste François CORNELOUP, avec le batteur Rodney RUCKUS, s’est produit avec l’impressionnant rappeur du groupe KILL THE VULTURES, CRESCENT MOON, aux phrasés possédés et brûlants, et aussi excellent chanteur.

Cerise sur la bombe, le guitariste sénégalais Hervé SAMB, invité pour ce concert, a mis de l’huile sur le feu déjà bien flamboyant d’URSUS MINOR avec ses sons psychédéliques générateurs d’éruptions hendrixiennes.

La combinaison incendiaire de CRESCENT MOON et d’URSUS MINOR s’est révélée efficace pour oublier le crachin et la grisaille ambiantes.

Article : Stéphane Fougère

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

