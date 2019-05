VASIL HADZIMANOV BAND – Lines In Sands

(Moonjune Records)

Le VASIL HADZIMANOV BAND, c’est du lourd, du solide, des centaines de concerts à guichet fermé, tous exceptionnels, partout dans le monde depuis 15 ans. Et pour le prouver, il y a un album live simplement stratosphérique baptisé Alive enregistré à Belgrade en 2014 avec, excusez du peu, comme invité d’honneur le saxophoniste américain David BINNEY.

Comme son nom l’indique suffisamment, le VASIL HADZIMANOV BAND est un groupe formé autour du fantastique pianiste/claviériste Vasil HADZIMANOV, qui a partagé la scène avec des musiciens aussi prestigieux que David GILMORE, Antonio SANCHEZ, Matt GARRISON ou encore Nigel KENNEDY, pour ne citer que ceux-là !

Autant comprendre que fort de leurs nombreuses années d’années d’expérience, aucun style ne fait peur à Vasil HADZIMANOV et à son groupe, formé de Branko TRIJIC à la guitare, Miroslav TOVIRAC à la basse, de Bojan IVKOVIC aux percussions et au chant, et de Pedja MILUTINOVIC à la batterie. Du jazz à l’ethno-fusion en passant par le progressive rock, ces musiciens-là ont tout joué, magnifié, et repoussant sans cesse les limites du style et du possible.

C’est toute cette incroyable addition de talents bouillants et aventureux qui se retrouve dans le récent Lines In Sands au travers de douze compositions aussi variées que phénoménales, tant au niveau musical qu’instrumental. Cependant, rien de prétentieux dans tout cela, juste des musiciens plus que soudés entre eux et en pleine possession de leur art désirant offrir le meilleur album qu’il leur soit possible de créer à leurs aimables auditeurs, auxquels ils vouent amitié et respect.

Ce respect, il le vouent aussi à Leonardo PAVKOVIC, fondateur de l’impeccable et irremplacable label Moonjune Records, auquel le merveilleux “Mr. Moonjune” est dédié.

Vous l’aurez donc compris, Lines In Sands est dense, multiple, passionné, ambitieux, intense, à la fois follement téméraire et superbement maîtrisé, bref aussi somptueux qu’indispensable pour les amoureux du genre.

Frédéric Gerchambeau

Site : http://vhband.com/

Page : https://vasilhadzimanov.bandcamp.com/album/lines-in-sand-hd

Label : www.moonjune.com/