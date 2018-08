Veterans of the French Underground meet La Jeune-Garde (Gazul)

Parue dans la collection Les Zut-O-Pistes à l’initiative de Dominique GRIMAUD (aka GRIMO), cette compilation comprend un livret ultra détaillé qui décrit tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les participants sans jamais oser le demander.

Association le temps d’un titre d’anciens axés sur les créneaux des musiques nouvelles, de traverses, le rock progressif, et de plus jeunes ou moins anciens avec moult instruments divers parfois farfelus : ukulélés, vibraphone, clarinette basse, toy piano, guitare électrique, percussions, kalimba, cloches, dictée magique, mélodica, flûte à bec, j’en passe et des meilleurs. Cela donne des perles.

Selon moi, gros flash sur :

Cyril LEFÈBVRE + KAWAII : fort jolie mélodie revigorante donnant l’impression de voyager loin là où il y a le soleil, la plage, les palmiers, les baobabs.

Pierre BASTIEN + eRikm : machines avec boucles à l’envers, déformations donnant l’impression d’entendre des borborygmes.

Gilbert ARTMAN, Philippe BOLLIET (URBAN SAX) + Étienne JAUMET : montée en puissance incitant à la transe. Magnifique.

Pascal COMELADE + MY FAVOURITE SIDEBURNS ORCHESTRA : une musique entraînante, digne d’Ennio MORRICONE, rythme idéal pour accompagner un western bucolique.

Jo THIRION (ETRON FOU LELOUBLAN) + MADAME PATATE, NAJAH : les touches noires et blanches sont bien supplantées d’une petite couche dynamitée par des sons inattendus.

Richard PINHAS (HELDON) + Bérangère MAXIMIN : électronique et guitare électrique magnifient l’accès aux étoiles, on est dans un autre monde.

Dominique GRIMAUD (VIDÉO-AVENTURES) + KLIMPEREI : une complémentarité poignante dans le traitement parallèle des guitares électriques.

Et par contre certains autres morceaux sont un peu transparents, anodins pour mon goût personnel, je ne m’y attarderai pas.

Parmi les autres participants, citons entre autres Daevid ALLEN (GONG), Jac BERROCAL, Ghédalia TAZARTÈS, David FENECH, Guigou CHENEVIER, Jean-François PAUVROS, Dominique RÉPÉCAUD, Joseph RACAILLE, TOUPIDEK LIMONADE, Geoffroy SERE, Dominique LENTIN, Lionel FONDEVILLE, Christophe SORRO.

Olivier Degardin

Site : http://grimo.pagespersoorange.fr/zutopistes.html

Label : www.musearecords.com

(Chronique originale publiée dans

TRAVERSES n°31 – septembre 2012)