Yann CREPIN – Mise à nu (Piano solo)

(L’OZ Production / Coop Breizh)

Après le succès de l’album La Déclaration, où figurait la si talentueuse harpiste Gwenael KERLEO, Yann CREPIN propose à nouveau, avec Mise à nu, des compositions originales au piano, mais néanmoins inspirées par l’esprit musical celte. Si vous aimez l’univers contemplatif et d’invitation à la rêverie d’un Yann TIERSEN, d’un Michael NYMAN, ou d’un Ludivico EINAUDI, vous allez adorer ce nouvel album de Yann CREPIN.

D’autant plus que son titre, Mise à nu, n’est pas usurpé. C’est encore plus que de simples compositions personnelles. Là, on est vraiment à l’os. Mais Mise à nu n’a rien d’aride, c’est même l’inverse. Plus qu’une mise à nu, c’est plutôt une prise directe et sans filtre sur la liberté musicale la plus intime de Yann CREPIN.

On passe un cap. Les marins bretons savent bien ce que cela signifie. On navigue dans d’autres eaux, sous d’autres cieux. Mise à nu, c’est cela, une odyssée harmonique en eaux pianistiques lointainement intérieures.

C’est au cours des années 1996-2000 que Yann CREPIN, Flûtiste médaillé du conservatoire de Rennes, s’intéressant aux musiques celtes, en plein essor à cette époque, découvre et tombe amoureux des compositions du pianiste Didier SQUIBAN lors d’un concert au TNB de Rennes. C’est à la suite de ce concert qu’il décide, dans un élan un peu fou et passionné, d’apprendre seul le piano !

Aujourd’hui, le résultat est là, impressionnant et massivement émotionnel. Quatorze compositions à la fois bretonnes et parfaitement universelles, à la fois intimes et solidement bâties. Énorme cerise sur le gâteau, l’immense Yvan CASSAR a participé de ses fabuleux conseils au son et à la musicalité de Mise à nu.

Alors n’hésitez pas, embarquez-vous dans ce nouvel album Yann CREPIN, et partez au bout des rêves mélodiques de cet extraordinaire pianiste autodidacte et cependant intense et surdoué.

Frédéric Gerchambeau

Site : www.yann-crepin.fr/

Label : www.lozproduction.fr