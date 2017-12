YANN-FAÑCH KEMENER TRIO – Dañs !

(Coop Breizh)

Tout respire la Bretagne véritable et profonde chez Yann-Fañch KEMENER (Jean-François QUÉMENER pour l’état civil), né en 1957, à Sainte-Tréphine, en Haute-Cornouaille, au cœur du pays Fañch/Plinn. Sa famille, tant du côté maternel que paternel, était taillée toute entière dans le chant traditionnel. Alors, parlant breton dès sa naissance, il n’a eu qu’à chanter pour entrer dans le moule et continuer la tradition.

À quatre ans, il participe à son premier fest-noz, et se produit déjà sur scène à quinze ans à peine. Gardant toujours chevillé à sa mémoire le respect des anciens, il remporte en 1977 le premier prix du Kan ar Bobl (littéralement le « Chant du peuple », en breton). En 1982, il est récompensé par l’académie Charles-Cros qui lui décerne le grand prix du Patrimoine pour ses trois albums de Chants profonds de Bretagne. Le 26 septembre 2009, il est décoré le 26 septembre 2009 de l’Ordre de l’Hermine.

Outre tout cela, acteur du renouveau du kan ha diskan (chant et contre-chant) dans les années 1970 et 1980, ses collaborations diverses au sein du groupe BARZAZ (qu’il a fondé en 1988 avec Gilles LE BIGOT à la guitare, Jean-Michel VEILLON à la flûte, Alain GENTY à la basse et David HOPKINS aux percussions) mais aussi avec Dan AR BRAZ, Didier SQUIBAN, Aldo RIPOCHE, Anne AUFFRET ou encore Marcel GUILLOUX, et son timbre de voix singulier ont fait de lui une figure emblématique du chant breton. En 2015, il reçoit la médaille de chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres.

Voilà, c’est tout ceci qu’il faut avoir à l’esprit quand on écoute la voix, le chant de Yann-Fañch KEMENER. Dans un silence religieux ? Sûrement pas ! Car le titre de l’album est Dañs ! Né de la rencontre de Yann-Fañch KEMENER avec l’accordéoniste Erwann TOBIE et le guitariste Heikki BOURGAULT, le YANN FAÑCH KEMENER TRIO, réunion de deux générations d’artistes aux univers musicaux différents, est bien là pour vous faire bouger les pieds et taper des mains.

Les 14 titres de Dañs ! proviennent, pour leur large majorité, des collectes de Yann-Fañch KEMENER puisées dans le répertoire à danser de Basse Bretagne. Autant dire qu’avec un tel programme, le YANN FAÑCH KEMENER TRIO nous plonge au cœur de la tradition tout en se permettant, toutefois, de la transcender, avec un art consommé de la modernité dans la continuité.

Frédéric Gerchambeau

Site : http://yfkemener.com/

Label : www.coop-breizh.fr/