Youenn LANGE – Rod ne’o

(Musiques Têtues / L’Autre Distribution)

Tout amateur de musique bretonne a certainement eu l’occasion, depuis une dizaine d’années, d’entendre la voix de Youenn LANGE. Il s’est souvent produit avec Éric MENNETEAU, qui lui a appris le chant traditionnel, en kan ha diskan sur les scènes de fest-noz, en concert avec LES BRETHONIQUES et, bientôt on l’espère, avec le récent groupe de fest-noz NODET. Tout au long de sa carrière, il a croisé sa voix en duo avec celles de KRISMENN, Jañlug ER MOUEL, Elouan LE SAUZE… Il a fait partie du collectif KREIZ BREIZH AKADEMI #5 (CD 5ed Round) consacré aux cordes et a créé TCHAÏD avec le violoncelliste Alexis BOCHER, duo de fest-noz mêlant l’électronique au chant traditionnel. Invité sur les albums de FLEUVES (1), de DOUR LE POTTIER QUARTET (Treuzioù Ar Pewar Awel) et du NÂTAH BIG BAND (Drioma), Youenn LANGE chante également au sein de KATELL KOLLET (trois voix et percussions du monde), de LUDJÊR (gwerzioù et airs de danse électrifiés aux atmosphères mystérieuses), de KIÑKOÑS (fest-noz), du quartet vocal LARÊT-HI et du nouveau projet de Sylvain GirO, Le Chant de la griffe, axé sur les voix et les polyphonies. Voilà un parcours éclectique pour l’une des plus belles voix de la jeune génération bretonne.

Pour son premier album, Rod ne’o, Youenn LANGE a choisi la sobriété en interprétant, seul et entièrement a capella, une sélection de chants traditionnels issus principalement du Centre Bretagne qu’il affectionne particulièrement. Il a puisé une partie de son répertoire (Tad ar Baourien, Janedig ar Rouz, Mari-Fransoaz, An tad moualc’h) parmi les collectages des Carnets de Route de Yann-Fañch KEMENER, dont il fut d’ailleurs l’un des proches, et lui a emprunté un extrait de l’album Gouañv Bepred – Toujours l’Hiver (Ar plac’hig hag ine he mamm). Il rend hommage également aux Sœurs GOADEC avec Janedig ar Rouz ainsi qu’aux premiers enregistrements a capella d’un vieux vinyle de Dastum qui lui a donné envie de s’intéresser au patrimoine musical de Bretagne. Aux côtés de ces gwerzioù (complaintes bretonnes), une chanson contemporaine a été écrite pour l’album par le chanteur et apiculteur Jean-Daniel BOURDONNAY, Rod ma Milin (La Roue de mon Moulin), dont Youenn LANGE s’est si bien approprié la mélodie qu’elle paraît traditionnelle aux côtés des neuf autres chants.

De la part d’un artiste habitué à se produire dans les festoù-noz, on aurait pu s’attendre à un album de chants à danser. Mais là encore le chanteur surprend car, en plus d’être entièrement a capella, Rod ne’o est composé essentiellement de mélodies à écouter, parmi lesquelles deux splendides et fascinants chants épiques (Janedig ar Rouz et Ar plac’hig hag ine he mamm) ; à l’exception du court An Dragoned, plus rythmé, qui “coupe” l’album en deux comme si on retournait un vinyle, tout en conservant une certaine unité. Car la voix, loin d’être ennuyeuse, est mélodieuse, expressive et envoûtante au point que même l’auditeur/trice non-bretonnant(e) – ce qui est mon cas – reste captivé(e) jusqu’à la fin par ces histoires dont on ressent toute la force et la mélancolie à travers la musicalité du chant.

Avec Doc’h-c’hwi tud an ti-mañ, Youenn LANGE rend hommage à une autre chanteuse traditionnelle, Nolùen Le BUHÉ, qui avait enregistré une belle version vannetaise de cette mélodie (sous le titre Al Laenez Wenn) en ouverture de son album Komz a Raer Din sorti en 1999 chez Coop Breizh. Ce CD, qui a plus de vingt ans, pourrait bien être le dernier réalisé a capella avant Rod ne’o. C’est dire à quel point ce premier album de Youenn LANGE est rare et indispensable à tout amateur du patrimoine musical populaire de Bretagne.

Avec son livret et son digipack joliment illustrés de roues et de branches aux couleurs des photographies anciennes, voisines du sépia, Rod ne’o (“Roue à filer” ou “Rouet”) porte aussi un titre symbolique. Tout comme on file le lin avant de faire ses vêtements, Youenn LANGE commence sa carrière discographique soliste par une base solide avec ce superbe album solo a capella, avant de se tourner vers d’autres projets discographiques que l’on espère nombreux et aussi réussis que ce “Rouet” qui met en évidence, sans artifice et avec une profonde émotion, un beau filet de voix.

Sylvie Hamon

