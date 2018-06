AME SON

au Barazik à Paris,

le 11 mai 2018

En 1969, Marc BLANC et Patrick FONTAINE, tous deux membres de la première formation de BANANA MOON, fondaient un groupe psychédélique expérimental, AME SON. Séparé en 1971 après un unique album, Catalyse, celui-ci est resté une référence en France et s’est même réuni depuis à quelques rares occasions.

Le chanteur et guitariste Marc BLANC a reformé AME SON récemment avec de nouveaux musiciens et ce concert nous a permis de découvrir en exclusivité les morceaux qui figureront sur le prochain album en préparation, qui est déjà aux trois quarts enregistré. Alain DAUTRICOURT à la batterie, Bruno HUMBERT à la guitare spacy et Jean-Claude DAUTRICOURT à la basse jouent désormais aux côtés de Marc BLANC que l’on retrouve avec plaisir au chant et à la guitare, et qui est également l’auteur des nouvelles chansons en anglais et en français.

Les fans d’AME SON seront ravis d’apprendre que sa musique se situe toujours là où se trouvent ses influences, dans la deuxième moitié des années 60, entre rock’n roll et psychédélique, sans toutefois le côté expérimental si particulier des débuts du groupe. C’est une véritable renaissance où énergie rime avec poésie. Deux invitées viennent apporter de nouvelles couleurs : Ingunn EGSETT, multi-instrumentiste norvégienne au violon, à la flûte et à la trompette et une chanteuse russe à la voix enfantine et puissante, Alla SVAROVA. On attend le nouvel album avec impatience.

On a pu entendre également deux reprises au répertoire de ce concert : la première fut Je veux juste dire/I just wanna say, une chanson d’AME SON écrite il y a cinquante ans chantée dans les deux versions, en anglais et en français, et la seconde Why are we sleeping de SOFT MACHINE, le premier groupe que Marc BLANC a vu en concert à Londres en 1967 et qui l’a fortement influencé, auquel il rendait un bel hommage pour ce premier concert de 2018 qui, espérons-le, en cache bien d’autres à venir.

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

